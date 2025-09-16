РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10607 посетителей онлайн
Новости Орешник на территории Беларуси Военные учения РФ и Беларуси
1 344 12

Беларусь отработала развертывание комплекса "Орешник" во время учений "Запад-2025"

Беларусь рассказала о развертывании Орешника на совместных с РФ учениях

Во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Об этом заявил начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, цитирует БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время совместных с РФ учений были отработаны "все поставленные задачи".

"Среди знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание передвижного ракетного комплекса "Орешник". Мы много применяли беспилотники в различных вариантах", - сказал Муравейко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индия присоединилась к российско-белорусским учениям "Запад-2025", - The Times

Также в рамках учений отрабатывались гибридные методы ведения боя в населенных пунктах, лесисто-болотистой местности и городских условиях.

Муравейко добавил, что благодаря сотрудничеству с россиянами, которые имеют "свежий боевой опыт", белорусская армия получает "самую современную, наиболее совершенную информацию".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Американские военные посетили учения "Запад-2025" в Беларуси, - Reuters. ВИДЕО

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Автор: 

Беларусь (8007) россия (97217) военные учения (3490) баллистические ракеты (437)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А может это дворник был,

Он шел по сельской местности

К ближайшему орешнику

За новою метлой
показать весь комментарий
16.09.2025 16:31 Ответить
+1
Ех посадити би Луку бL*ть на орєшнік
І хай летить до кімчинина 3.14ідаrаs
Щоб розбомбив чурок всіх тамтешніх
Та й в заграниці побував останній раз...
показать весь комментарий
16.09.2025 16:14 Ответить
+1
це ж коли навчань нема, лукашенку приходиться смоктати той орєшнік , а тепер він хо відпочине
показать весь комментарий
16.09.2025 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слухайте, підтвердилось, що у них там з "навчаннями"???
Вся лента фейсбучки забита висерами мовляв там американці совмісно з ними... Родичи кіпішують..
Кажу, це іпсо, не кіпішуйте раніше часу, як буде підтвердження, тоді побачимо...
показать весь комментарий
16.09.2025 16:13 Ответить
Нагладачи з сша там є.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:28 Ответить
Ех посадити би Луку бL*ть на орєшнік
І хай летить до кімчинина 3.14ідаrаs
Щоб розбомбив чурок всіх тамтешніх
Та й в заграниці побував останній раз...
показать весь комментарий
16.09.2025 16:14 Ответить
Як шо гілку орешника добре нагострити, та старого колгоспного 3,14дораса Луку на ту гілку посадити голой сракой, то ваін до космосу і без ракетного пального долетить власним пешком.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:30 Ответить
це ж коли навчань нема, лукашенку приходиться смоктати той орєшнік , а тепер він хо відпочине
показать весь комментарий
16.09.2025 16:16 Ответить
А может это дворник был,

Он шел по сельской местности

К ближайшему орешнику

За новою метлой
показать весь комментарий
16.09.2025 16:31 Ответить
В мене теж той арєшнік з пластиліновою вороною асціюється😁
показать весь комментарий
16.09.2025 17:12 Ответить
Із за повного хаосу що створив Трамп своєю нікчемною політикою ,вісь зла чи варвари відчули свою безкарність.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:32 Ответить
Маємо нове союзне государство- Росія+ Білорусія+ Індія+ США.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:35 Ответить
Немає і не було ніякого орєшніка, це якась там стара модернізована ракета!
показать весь комментарий
16.09.2025 17:17 Ответить
Розгорнути те, що навіть не має сенсу - задача нетривіальна. 😁

А маневри з арматами та імітація запуску буревісників були?
показать весь комментарий
16.09.2025 19:59 Ответить
 
 