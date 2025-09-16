Беларусь отработала развертывание комплекса "Орешник" во время учений "Запад-2025"
Во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.
Об этом заявил начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, цитирует БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, во время совместных с РФ учений были отработаны "все поставленные задачи".
"Среди знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание передвижного ракетного комплекса "Орешник". Мы много применяли беспилотники в различных вариантах", - сказал Муравейко.
Также в рамках учений отрабатывались гибридные методы ведения боя в населенных пунктах, лесисто-болотистой местности и городских условиях.
Муравейко добавил, что благодаря сотрудничеству с россиянами, которые имеют "свежий боевой опыт", белорусская армия получает "самую современную, наиболее совершенную информацию".
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вся лента фейсбучки забита висерами мовляв там американці совмісно з ними... Родичи кіпішують..
Кажу, це іпсо, не кіпішуйте раніше часу, як буде підтвердження, тоді побачимо...
І хай летить до кімчинина 3.14ідаrаs
Щоб розбомбив чурок всіх тамтешніх
Та й в заграниці побував останній раз...
Он шел по сельской местности
К ближайшему орешнику
За новою метлой
А маневри з арматами та імітація запуску буревісників були?