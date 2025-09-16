Беларусь отработала развертывание комплекса "Орешник" во время учений "Запад-2025"

Во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Об этом заявил начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, цитирует БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время совместных с РФ учений были отработаны "все поставленные задачи".

"Среди знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание передвижного ракетного комплекса "Орешник". Мы много применяли беспилотники в различных вариантах", - сказал Муравейко.

Также в рамках учений отрабатывались гибридные методы ведения боя в населенных пунктах, лесисто-болотистой местности и городских условиях.

Муравейко добавил, что благодаря сотрудничеству с россиянами, которые имеют "свежий боевой опыт", белорусская армия получает "самую современную, наиболее совершенную информацию".

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".