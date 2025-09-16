Білорусь відпрацювала розгортання комплексу "Орєшнік" під час навчань "Захід-2025"

Під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.

Про це заявив начальник Генштабу, перший заступник міністра оборони Білорусі Павел Муравейко, цитує БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час спільних з РФ навчань було відпрацьовано "усі поставлені завдання".

"Серед знакових заходів можу відзначити планування та розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку та розгортання пересувного ракетного комплексу "Орєшнік". Ми багато застосовували безпілотники у різних варіантах", - сказав Муравейко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія приєдналася до російсько-білоруських навчань "Захід-2025", - The Times

Також у межах навчань відпрацьовувалися гібридні методи ведення бою в населених пунктах, лісисто-болотистій місцевості та міських умовах.

Муравейко додав, що завдяки співпраці з росіянами, які мають "свіжий бойовий досвід", білоруська армія отримує "найсучаснішу, найбільш досконалу інформацію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американські військові відвідали навчання "Захід-2025" у Білорусі, - Reuters. ВIДЕО

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".