УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9729 відвідувачів онлайн
Новини Орешник на території Білорусі Військові навчання Білорусі та РФ
942 11

Білорусь відпрацювала розгортання комплексу "Орєшнік" під час навчань "Захід-2025"

Білорусь розповіла про розгортання Орєшніка на спільних з РФ навчань

Під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.

Про це заявив начальник Генштабу, перший заступник міністра оборони Білорусі Павел Муравейко, цитує БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час спільних з РФ навчань було відпрацьовано "усі поставлені завдання".

"Серед знакових заходів можу відзначити планування та розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку та розгортання пересувного ракетного комплексу "Орєшнік". Ми багато застосовували безпілотники у різних варіантах", - сказав Муравейко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія приєдналася до російсько-білоруських навчань "Захід-2025", - The Times

Також у межах навчань відпрацьовувалися гібридні методи ведення бою в населених пунктах, лісисто-болотистій місцевості та міських умовах.

Муравейко додав, що завдяки співпраці з росіянами, які мають "свіжий бойовий досвід", білоруська армія отримує "найсучаснішу, найбільш досконалу інформацію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американські військові відвідали навчання "Захід-2025" у Білорусі, - Reuters. ВIДЕО

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Автор: 

Білорусь (8065) росія (67739) військові навчання (2810) балістичні ракети (468)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
А может это дворник был,

Он шел по сельской местности

К ближайшему орешнику

За новою метлой
показати весь коментар
16.09.2025 16:31 Відповісти
+1
Ех посадити би Луку бL*ть на орєшнік
І хай летить до кімчинина 3.14ідаrаs
Щоб розбомбив чурок всіх тамтешніх
Та й в заграниці побував останній раз...
показати весь коментар
16.09.2025 16:14 Відповісти
+1
це ж коли навчань нема, лукашенку приходиться смоктати той орєшнік , а тепер він хо відпочине
показати весь коментар
16.09.2025 16:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слухайте, підтвердилось, що у них там з "навчаннями"???
Вся лента фейсбучки забита висерами мовляв там американці совмісно з ними... Родичи кіпішують..
Кажу, це іпсо, не кіпішуйте раніше часу, як буде підтвердження, тоді побачимо...
показати весь коментар
16.09.2025 16:13 Відповісти
Нагладачи з сша там є.
показати весь коментар
16.09.2025 16:28 Відповісти
Ех посадити би Луку бL*ть на орєшнік
І хай летить до кімчинина 3.14ідаrаs
Щоб розбомбив чурок всіх тамтешніх
Та й в заграниці побував останній раз...
показати весь коментар
16.09.2025 16:14 Відповісти
Як шо гілку орешника добре нагострити, та старого колгоспного 3,14дораса Луку на ту гілку посадити голой сракой, то ваін до космосу і без ракетного пального долетить власним пешком.
показати весь коментар
16.09.2025 16:30 Відповісти
це ж коли навчань нема, лукашенку приходиться смоктати той орєшнік , а тепер він хо відпочине
показати весь коментар
16.09.2025 16:16 Відповісти
А может это дворник был,

Он шел по сельской местности

К ближайшему орешнику

За новою метлой
показати весь коментар
16.09.2025 16:31 Відповісти
В мене теж той арєшнік з пластиліновою вороною асціюється😁
показати весь коментар
16.09.2025 17:12 Відповісти
Із за повного хаосу що створив Трамп своєю нікчемною політикою ,вісь зла чи варвари відчули свою безкарність.
показати весь коментар
16.09.2025 16:32 Відповісти
Маємо нове союзне государство- Росія+ Білорусія+ Індія+ США.
показати весь коментар
16.09.2025 16:35 Відповісти
Немає і не було ніякого орєшніка, це якась там стара модернізована ракета!
показати весь коментар
16.09.2025 17:17 Відповісти
Тренують "Дранг нах Вестен" - Берлін?
показати весь коментар
16.09.2025 17:27 Відповісти
 
 