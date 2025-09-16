Індія приєдналася до російсько-білоруських навчань "Захід-2025", - The Times

Індія направила 65 військових для участі у спільних російсько-білоруських військових навчаннях "Захід-2025".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Times.

У Міністерстві оборони Індії зазначили, що до складу делегації увійшли зокрема військові з полку Кумаон - одного з найавторитетніших підрозділів армії країни. Вони розміщені на полігоні Іудіно, розташованому приблизно за 40 миль на захід від Нижнього Новгорода, тобто далеко від кордонів НАТО.

"Хочемо ще більше зміцнити оборонне співробітництво і товариські стосунки між Індією і Росією, тим самим посилюючи дух взаємної довіри", - йдеться у заяві відомства.

За інформацією Міноборони, індійські військові братимуть участь у спільних тренуваннях, тактичних навчаннях і відпрацюванні спеціальних навичок володіння зброєю разом із російськими колегами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія побудувала полігон у Польщі для навчання українських військових

Раніше, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, Індія брала участь у навчаннях "Захід", а також у кількох інших російських військових маневрах. Водночас аналітики вважають рішення країни приєднатися до поточних навчань у період зростання напруженості між Росією та НАТО тривожним сигналом.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американські військові відвідали навчання "Захід-2025" у Білорусі, - Reuters. ВIДЕО