Індія приєдналася до російсько-білоруських навчань "Захід-2025", - The Times

На Глобальному саміті миру Індію не представлятимуть високопосадовці

Індія направила 65 військових для участі у спільних російсько-білоруських військових навчаннях "Захід-2025".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Times.

У Міністерстві оборони Індії зазначили, що до складу делегації увійшли зокрема військові з полку Кумаон - одного з найавторитетніших підрозділів армії країни. Вони розміщені на полігоні Іудіно, розташованому приблизно за 40 миль на захід від Нижнього Новгорода, тобто далеко від кордонів НАТО.

"Хочемо ще більше зміцнити оборонне співробітництво і товариські стосунки між Індією і Росією, тим самим посилюючи дух взаємної довіри", - йдеться у заяві відомства.

За інформацією Міноборони, індійські військові братимуть участь у спільних тренуваннях, тактичних навчаннях і відпрацюванні спеціальних навичок володіння зброєю разом із російськими колегами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія побудувала полігон у Польщі для навчання українських військових

Раніше, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, Індія брала участь у навчаннях "Захід", а також у кількох інших російських військових маневрах. Водночас аналітики вважають рішення країни приєднатися до поточних навчань у період зростання напруженості між Росією та НАТО тривожним сигналом.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американські військові відвідали навчання "Захід-2025" у Білорусі, - Reuters. ВIДЕО

якби Трамп був президентом - цього б не сталося
16.09.2025 10:31
+10
посла України в Індії ЗАІЛЬНИТИ РАЗОМ З ПРАЦІВНИКАМИ- нехай їдуть на фронт
16.09.2025 10:21
+5
Моді, доречі, вихідець з праворадикальної партії - майже фашиської...потрібно розуміти, що він ідеологічний супротивник тих же Ганді і ***** йому в принципі ідеологічно близький.
16.09.2025 10:27
16.09.2025 10:21
Коли якась країна робить недоброзичливі дії в бік Україні , тоді треба звільняти послів України у цій країні , які ПОГАНО працюють.
Зе мабуть не розуміє цього? Посли не виконують свої завдання. Так і лікар може не виконувати, і водій тролейбуса , і пекар, і будівельник.
16.09.2025 10:41
Як можна! 😲 Адже посольства при Зєлєнскому/Єрмаку стали тихими гаванями для зашкварених соратників! Їх власне відправляють туди, щоб мали можливість уникнути правосуддя, фронту чи інших неприємностей.
16.09.2025 10:47
ага, ага.. був би на місці цього посла якийсь інший посол, навіть дуже фаховий, він би теж нічого не зробив би. не може український посол впливати на рішення президентів чи прем'єрів таких країн, як Індія, Китай та інших подібних до них.. навіть американським послам сьогодні це вже не під силу. тому заява ваша дуже вже радикальна. хоча за невдалу дипломатичну роботу так, звільняти потрібно, бо провали дипломатії часто мають більш згубні наслідки, ніж провали на фронті.
16.09.2025 11:40
»заява ваша дуже вже радикальна«
без радикальних дій Україні не перемогти в цій боротьби за власну індетифікацію
Ось Фаріон вбили через це , і Парубія. Не хочуть кацапи і малороси , щоб українці відновились як сильна нація. Я вважаю що у росіян дійсно є списки . І це не Ермак чи арахамія у списках - це списки на вбивство етнічних українців . А СБУ МАЛА би взагалі підняти справи про загибель видатних українців - там вуха кацапії аж торчать
16.09.2025 13:16
Адік Шикльгрубер - Гітлер у Пеклі з Іоськой Сраліним дуже задоволені у Пеклі.
16.09.2025 10:22
шо там із анонсованими *********** відпрацювання нанесення ядерного удару та ударів арєшніком?
16.09.2025 10:24
16.09.2025 10:27
16.09.2025 10:31
це вже не смішно, але сумно.
16.09.2025 10:41
То сталось саме через те, що персонаж на прізвище Трам займає посаду президента США. Хоча, насправді, він ним так і не став. А так, паяц, придурок, нікчемне створіння... на тій посаді.
16.09.2025 11:06
Індія демонструє ворожість до Європи. Якісь імбецили індійський уряд очолюють. Європа не підтримала санкції Трампона проти Індії (який вирішив обкласти індусів поборами, керуючись помилковими уявленнями про виграш американської економіки), але якщо Індія вирішила погрожувати Європі, то деякі її країни цілком можуть вдатися до санкцій проти індійських компаній-конкурентів, скориставшись зручним приводом, адже ВТО померла, а труп ні на що не може впливати.
16.09.2025 10:32
Прорахуєтесь, індуси!
16.09.2025 10:32
Ви бачили індійські фільми? Там біла людина завжди схожа на Гітлера, карикатурно тупа і зла. Це завжди негативний персонаж. Не в старих, в ********. Вони історично не ******* Захід.
16.09.2025 10:32
Не історично. Це залежить від влади. В Китаї ставлення до європейців кардинально змінилося за останні 20 років - час правління Сі. І теж кіноіндустрія, як частина державної пропаганди, цьому сприяє.
Так і Моді є ультранаціоналістом-антизападником з диктаторськими замашками і веде відповідну внутрішню антизахідну пропаганду.
16.09.2025 10:41
А індуси це також " білі люди " - тіко на Півдні за пару тисяч років потемнішали ( ну і змішувалися з місцевим населенням ) , індуси то індо-європейці як і ми - а італійці на Сицилії теж не зовсім білі до прикладу .
16.09.2025 11:45
Вони розміщені на полігоні Іудіно Джерело: https://censor.net/ua/n3574306

Гарна назва.
16.09.2025 10:33
Та що Індія... он, навіть США представлені там спостерігачами..., хоч двома офіцерами, але це тільки початок....
16.09.2025 10:33
Тобто це не третя світова і не ескалація конфлікту коли дикуни з усього світу з'їжджаються на Сосію і Бульбосрань? А коли в Україну хтось приїде то вже верещать що це третя світова війна
16.09.2025 10:35
65 шпигунів, аби поближче роздивитися, шо там у кацапні новенького та які настрої взагалі.
16.09.2025 10:43
Дякуємо, донні !

Якщо б не Байден, який затягував Індію в АУКУС - військовий антикитайський Тихоокеанський союз, то "цього б не сталось"

.
16.09.2025 11:40
 
 