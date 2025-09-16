Індія приєдналася до російсько-білоруських навчань "Захід-2025", - The Times
Індія направила 65 військових для участі у спільних російсько-білоруських військових навчаннях "Захід-2025".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Times.
У Міністерстві оборони Індії зазначили, що до складу делегації увійшли зокрема військові з полку Кумаон - одного з найавторитетніших підрозділів армії країни. Вони розміщені на полігоні Іудіно, розташованому приблизно за 40 миль на захід від Нижнього Новгорода, тобто далеко від кордонів НАТО.
"Хочемо ще більше зміцнити оборонне співробітництво і товариські стосунки між Індією і Росією, тим самим посилюючи дух взаємної довіри", - йдеться у заяві відомства.
За інформацією Міноборони, індійські військові братимуть участь у спільних тренуваннях, тактичних навчаннях і відпрацюванні спеціальних навичок володіння зброєю разом із російськими колегами.
Раніше, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, Індія брала участь у навчаннях "Захід", а також у кількох інших російських військових маневрах. Водночас аналітики вважають рішення країни приєднатися до поточних навчань у період зростання напруженості між Росією та НАТО тривожним сигналом.
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"
Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
Зе мабуть не розуміє цього? Посли не виконують свої завдання. Так і лікар може не виконувати, і водій тролейбуса , і пекар, і будівельник.
без радикальних дій Україні не перемогти в цій боротьби за власну індетифікацію
Ось Фаріон вбили через це , і Парубія. Не хочуть кацапи і малороси , щоб українці відновились як сильна нація. Я вважаю що у росіян дійсно є списки . І це не Ермак чи арахамія у списках - це списки на вбивство етнічних українців . А СБУ МАЛА би взагалі підняти справи про загибель видатних українців - там вуха кацапії аж торчать
Так і Моді є ультранаціоналістом-антизападником з диктаторськими замашками і веде відповідну внутрішню антизахідну пропаганду.
Гарна назва.
Якщо б не Байден, який затягував Індію в АУКУС - військовий антикитайський Тихоокеанський союз, то "цього б не сталось"
