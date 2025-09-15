Норвегія побудувала полігон у Польщі для навчання українських військових

У східній Польщі завершили будівництво великого навчального табору Camp Jomsborg, який створила Норвегія для підготовки українських військовослужбовців під керівництвом своїх інструкторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Полігон зводили буквально "з нуля" від літа, і зараз туди вже прибули перші групи курсантів – це військові, які мають реальний бойовий досвід. Програма тренувань передбачає моделювання умов, максимально наближених до фронтових, а також спеціалізовані курси. Першим модулем стало відпрацювання дій у стресових ситуаціях та методів контролю поведінки на полі бою.

Наголошується, що співпраця буде двосторонньою: норвезькі інструктори не лише передаватимуть свої знання, а й перейматимуть у бійців України актуальний досвід, що стосується нових тактик і змін у характері війни.

Кількість військових у таборі варіюватиметься залежно від того, чи йдеться про вузькопрофільну підготовку, чи про базовий вишкіл.

