Норвегія побудувала полігон у Польщі для навчання українських військових

полігон у Польщі для тренування ЗСУ норвежцями

У східній Польщі завершили будівництво великого навчального табору Camp Jomsborg, який створила Норвегія для підготовки українських військовослужбовців під керівництвом своїх інструкторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Полігон зводили буквально "з нуля" від літа, і зараз туди вже прибули перші групи курсантів – це військові, які мають реальний бойовий досвід. Програма тренувань передбачає моделювання умов, максимально наближених до фронтових, а також спеціалізовані курси. Першим модулем стало відпрацювання дій у стресових ситуаціях та методів контролю поведінки на полі бою.

Наголошується, що співпраця буде двосторонньою: норвезькі інструктори не лише передаватимуть свої знання, а й перейматимуть у бійців України актуальний досвід, що стосується нових тактик і змін у характері війни.

Кількість військових у таборі варіюватиметься залежно від того, чи йдеться про вузькопрофільну підготовку, чи про базовий вишкіл.

Дякуємо Норвезьким Вікінгам.
15.09.2025 20:06 Відповісти
А на практиці виходить, що це МИ змушені ЇХ навчати!
15.09.2025 20:48 Відповісти
За ті гроші що Норвегія виділила Україні за весь час війни - можна і норвежців навчати.
До речі за критерієм - скільки допомоги (військової, цивільної і фінансової) наданої Україні з розрахунку кількості населення держави надавача допомоги (скільки допомоги Україні припадає від кожного окремого громадянина Норвегії) - то Норвежці - абсолютні світові лідери допомоги Україні.
А в цей самий час команда Зеленського ''видоїла'' з бюджету України і далі ''доїть'' в приватних цілях мільярди - після війни і зміни влади усі жахнемось цифрам і об'ємам пограбунку.
15.09.2025 21:38 Відповісти
 
 