РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9990 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Норвегии
677 3

Норвегия построила полигон в Польше для обучения украинских военных

полигон в Польше для тренировки ВСУ норвежцами

В восточной Польше завершили строительство большого учебного лагеря Camp Jomsborg, который создала Норвегия для подготовки украинских военнослужащих под руководством своих инструкторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Полигон возводили буквально "с нуля" с лета, и сейчас туда уже прибыли первые группы курсантов - это военные, которые имеют реальный боевой опыт. Программа тренировок предусматривает моделирование условий, максимально приближенных к фронтовым, а также специализированные курсы. Первым модулем стала отработка действий в стрессовых ситуациях и методов контроля поведения на поле боя.

Отмечается, что сотрудничество будет двусторонним: норвежские инструкторы не только будут передавать свои знания, но и перенимать у бойцов Украины актуальный опыт, касающийся новых тактик и изменений в характере войны.

Количество военных в лагере будет варьироваться в зависимости от того, идет ли речь об узкопрофильной подготовке или о базовой подготовке.

Также читайте: Норвегия увеличит помощь Украине на 2026 год до $8,4 миллиарда, - премьер

Автор: 

Норвегия (743) Польша (8787) военные учения (3488) полигон (345)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Норвезьким Вікінгам.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:06 Ответить
А на практиці виходить, що це МИ змушені ЇХ навчати!
показать весь комментарий
15.09.2025 20:48 Ответить
За ті гроші що Норвегія виділила Україні за весь час війни - можна і норвежців навчати.
До речі за критерієм - скільки допомоги (військової, цивільної і фінансової) наданої Україні з розрахунку кількості населення держави надавача допомоги (скільки допомоги Україні припадає від кожного окремого громадянина Норвегії) - то Норвежці - абсолютні світові лідери допомоги Україні.
А в цей самий час команда Зеленського ''видоїла'' з бюджету України і далі ''доїть'' в приватних цілях мільярди - після війни і зміни влади усі жахнемось цифрам і об'ємам пограбунку.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:38 Ответить
 
 