Норвегия построила полигон в Польше для обучения украинских военных

В восточной Польше завершили строительство большого учебного лагеря Camp Jomsborg, который создала Норвегия для подготовки украинских военнослужащих под руководством своих инструкторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Полигон возводили буквально "с нуля" с лета, и сейчас туда уже прибыли первые группы курсантов - это военные, которые имеют реальный боевой опыт. Программа тренировок предусматривает моделирование условий, максимально приближенных к фронтовым, а также специализированные курсы. Первым модулем стала отработка действий в стрессовых ситуациях и методов контроля поведения на поле боя.

Отмечается, что сотрудничество будет двусторонним: норвежские инструкторы не только будут передавать свои знания, но и перенимать у бойцов Украины актуальный опыт, касающийся новых тактик и изменений в характере войны.

Количество военных в лагере будет варьироваться в зависимости от того, идет ли речь об узкопрофильной подготовке или о базовой подготовке.

