Индия присоединилась к российско-белорусским учениям "Запад-2025", - The Times
Индия направила 65 военных для участия в совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2025".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.
В Министерстве обороны Индии отметили, что в состав делегации вошли в частности военные из полка Кумаон - одного из самых авторитетных подразделений армии страны. Они размещены на полигоне Иудино, расположенном примерно в 40 милях к западу от Нижнего Новгорода, то есть далеко от границ НАТО.
"Хотим еще больше укрепить оборонное сотрудничество и дружеские отношения между Индией и Россией, тем самым усиливая дух взаимного доверия", - говорится в заявлении ведомства.
По информации Минобороны, индийские военные будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и отработке специальных навыков владения оружием вместе с российскими коллегами.
Ранее, еще до начала полномасштабной войны России против Украины, Индия участвовала в учениях "Запад", а также в нескольких других российских военных маневрах. В то же время аналитики считают решение страны присоединиться к текущим учениям в период роста напряженности между Россией и НАТО тревожным сигналом.
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
Зе мабуть не розуміє цього? Посли не виконують свої завдання. Так і лікар може не виконувати, і водій тролейбуса , і пекар, і будівельник.
Так і Моді є ультранаціоналістом-антизападником з диктаторськими замашками і веде відповідну внутрішню антизахідну пропаганду.
Гарна назва.
Якщо б не Байден, який затягував Індію в АУКУС - військовий антикитайський Тихоокеанський союз, то "цього б не сталось"
