Новости Военные учения РФ и Беларуси
Индия присоединилась к российско-белорусским учениям "Запад-2025", - The Times

На Глобальном саммите мира Индию не будут представлять высокопоставленные чиновники

Индия направила 65 военных для участия в совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2025".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

В Министерстве обороны Индии отметили, что в состав делегации вошли в частности военные из полка Кумаон - одного из самых авторитетных подразделений армии страны. Они размещены на полигоне Иудино, расположенном примерно в 40 милях к западу от Нижнего Новгорода, то есть далеко от границ НАТО.

"Хотим еще больше укрепить оборонное сотрудничество и дружеские отношения между Индией и Россией, тем самым усиливая дух взаимного доверия", - говорится в заявлении ведомства.

По информации Минобороны, индийские военные будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и отработке специальных навыков владения оружием вместе с российскими коллегами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Американские военные посетили учения "Запад-2025" в Беларуси, - Reuters. ВИДЕО

Ранее, еще до начала полномасштабной войны России против Украины, Индия участвовала в учениях "Запад", а также в нескольких других российских военных маневрах. В то же время аналитики считают решение страны присоединиться к текущим учениям в период роста напряженности между Россией и НАТО тревожным сигналом.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения "Запад-2025" расширяют на Калининградскую область

якби Трамп був президентом - цього б не сталося
16.09.2025 10:31 Ответить
посла України в Індії ЗАІЛЬНИТИ РАЗОМ З ПРАЦІВНИКАМИ- нехай їдуть на фронт
16.09.2025 10:21 Ответить
Вони розміщені на полігоні Іудіно Джерело: https://censor.net/ua/n3574306

Гарна назва.
16.09.2025 10:33 Ответить
посла України в Індії ЗАІЛЬНИТИ РАЗОМ З ПРАЦІВНИКАМИ- нехай їдуть на фронт
16.09.2025 10:21 Ответить
Коли якась країна робить недоброзичливі дії в бік Україні , тоді треба звільняти послів України у цій країні , які ПОГАНО працюють.
Зе мабуть не розуміє цього? Посли не виконують свої завдання. Так і лікар може не виконувати, і водій тролейбуса , і пекар, і будівельник.
16.09.2025 10:41 Ответить
Як можна! 😲 Адже посольства при Зєлєнскому/Єрмаку стали тихими гаванями для зашкварених соратників! Їх власне відправляють туди, щоб мали можливість уникнути правосуддя, фронту чи інших неприємностей.
16.09.2025 10:47 Ответить
ага, ага.. був би на місці цього посла якийсь інший посол, навіть дуже фаховий, він би теж нічого не зробив би. не може український посол впливати на рішення президентів чи прем'єрів таких країн, як Індія, Китай та інших подібних до них.. навіть американським послам сьогодні це вже не під силу. тому заява ваша дуже вже радикальна. хоча за невдалу дипломатичну роботу так, звільняти потрібно, бо провали дипломатії часто мають більш згубні наслідки, ніж провали на фронті.
16.09.2025 11:40 Ответить
Адік Шикльгрубер - Гітлер у Пеклі з Іоськой Сраліним дуже задоволені у Пеклі.
16.09.2025 10:22 Ответить
шо там із анонсованими *********** відпрацювання нанесення ядерного удару та ударів арєшніком?
16.09.2025 10:24 Ответить
Моді, доречі, вихідець з праворадикальної партії - майже фашиської...потрібно розуміти, що він ідеологічний супротивник тих же Ганді і ***** йому в принципі ідеологічно близький.
16.09.2025 10:27 Ответить
якби Трамп був президентом - цього б не сталося
16.09.2025 10:31 Ответить
це вже не смішно, але сумно.
16.09.2025 10:41 Ответить
То сталось саме через те, що персонаж на прізвище Трам займає посаду президента США. Хоча, насправді, він ним так і не став. А так, паяц, придурок, нікчемне створіння... на тій посаді.
16.09.2025 11:06 Ответить
Індія демонструє ворожість до Європи. Якісь імбецили індійський уряд очолюють. Європа не підтримала санкції Трампона проти Індії (який вирішив обкласти індусів поборами, керуючись помилковими уявленнями про виграш американської економіки), але якщо Індія вирішила погрожувати Європі, то деякі її країни цілком можуть вдатися до санкцій проти індійських компаній-конкурентів, скориставшись зручним приводом, адже ВТО померла, а труп ні на що не може впливати.
16.09.2025 10:32 Ответить
Прорахуєтесь, індуси!
16.09.2025 10:32 Ответить
Ви бачили індійські фільми? Там біла людина завжди схожа на Гітлера, карикатурно тупа і зла. Це завжди негативний персонаж. Не в старих, в ********. Вони історично не ******* Захід.
16.09.2025 10:32 Ответить
Не історично. Це залежить від влади. В Китаї ставлення до європейців кардинально змінилося за останні 20 років - час правління Сі. І теж кіноіндустрія, як частина державної пропаганди, цьому сприяє.
Так і Моді є ультранаціоналістом-антизападником з диктаторськими замашками і веде відповідну внутрішню антизахідну пропаганду.
16.09.2025 10:41 Ответить
А індуси це також " білі люди " - тіко на Півдні за пару тисяч років потемнішали ( ну і змішувалися з місцевим населенням ) , індуси то індо-європейці як і ми - а італійці на Сицилії теж не зовсім білі до прикладу .
16.09.2025 11:45 Ответить
Вони розміщені на полігоні Іудіно Джерело: https://censor.net/ua/n3574306

Гарна назва.
16.09.2025 10:33 Ответить
Та що Індія... он, навіть США представлені там спостерігачами..., хоч двома офіцерами, але це тільки початок....
16.09.2025 10:33 Ответить
Тобто це не третя світова і не ескалація конфлікту коли дикуни з усього світу з'їжджаються на Сосію і Бульбосрань? А коли в Україну хтось приїде то вже верещать що це третя світова війна
16.09.2025 10:35 Ответить
65 шпигунів, аби поближче роздивитися, шо там у кацапні новенького та які настрої взагалі.
16.09.2025 10:43 Ответить
Дякуємо, донні !

Якщо б не Байден, який затягував Індію в АУКУС - військовий антикитайський Тихоокеанський союз, то "цього б не сталось"

16.09.2025 11:40 Ответить
 
 