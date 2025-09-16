Индия присоединилась к российско-белорусским учениям "Запад-2025", - The Times

Индия направила 65 военных для участия в совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2025".

В Министерстве обороны Индии отметили, что в состав делегации вошли в частности военные из полка Кумаон - одного из самых авторитетных подразделений армии страны. Они размещены на полигоне Иудино, расположенном примерно в 40 милях к западу от Нижнего Новгорода, то есть далеко от границ НАТО.

"Хотим еще больше укрепить оборонное сотрудничество и дружеские отношения между Индией и Россией, тем самым усиливая дух взаимного доверия", - говорится в заявлении ведомства.

По информации Минобороны, индийские военные будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и отработке специальных навыков владения оружием вместе с российскими коллегами.

Ранее, еще до начала полномасштабной войны России против Украины, Индия участвовала в учениях "Запад", а также в нескольких других российских военных маневрах. В то же время аналитики считают решение страны присоединиться к текущим учениям в период роста напряженности между Россией и НАТО тревожным сигналом.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

