Новини Орешник на території Білорусі
769 18

У Білорусі обіцяють поставити російський "Орешник" на бойове чергування у грудні

лукашенко

Російський ракетний комплекс "Орешник" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Про це заявила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За її словами, роботи зі створення умов для розміщення комплексу на території Білорусі "вже завершуються".

"У грудні поточного року він буде поставлений на бойове чергування, тому всі розмови — бути чи не бути Орешнику — на цьому вичерпані", — сказала Ейсмонт.

Білорусь відпрацювала розгортання комплексу "Орєшнік" під час навчань "Захід-2025"

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав розміщення російського ракетного комплексу "Орешник" на території Білорусі "заходом у відповідь на ескалацію".

Білорусь (8127) ракети (4245)
Топ коментарі
+4
Пюрешник поставіт картопннфюрер, пюрешник.
показати весь коментар
28.10.2025 22:18 Відповісти
Ставте зараз - бо до грудня НАТО може ********** білорусь в пух і прах
показати весь коментар
28.10.2025 22:19 Відповісти
Білоруси не задавалися питаннями:
- Чому Рашка сама не ставить на озброєння цей "орешек"?
- Та, чому на Рашці "випадково" стало на два полігони по випробуванню "орешка" менше?
показати весь коментар
28.10.2025 22:20 Відповісти
Дивно, а чому не вчора вечором??
Маячня і діареея від кріпосного халуя!!!
показати весь коментар
28.10.2025 22:22 Відповісти
Чергувати Орєшнік буде разом з повітряними кулями, що надуває ночами Пюрер і запускає у бік Литви.
показати весь коментар
28.10.2025 22:23 Відповісти
Орешнік,це мотлох,як і буревеснік.Небезпечні равкети,це ті що пускають москалі постійноюЗвсіно і цей мотлох,може вбити.Але це не вундервафе і воно і не потрібно взагалі.
показати весь коментар
28.10.2025 22:23 Відповісти
Чудово! Ось туди i в'*****!
показати весь коментар
28.10.2025 22:24 Відповісти
А в'їбалка долетить з Канади?
показати весь коментар
28.10.2025 22:51 Відповісти
Тобто шизонутому бульбофюреру дали ЯЗ а Україні ЯЗ не можна ато буде ескалація? Україні потрібно повертатись до ядерного статусу без варіантів
показати весь коментар
28.10.2025 22:30 Відповісти
Не забудьте подрочити на той орєшнік, бульбашня дебільна
показати весь коментар
28.10.2025 22:33 Відповісти
Щей чимоданчик,лукашенкові,від обсерона,на чергування установити незабудьте.
показати весь коментар
28.10.2025 22:41 Відповісти
Бяшкам мало наслідків Чорнобиля...
показати весь коментар
28.10.2025 22:50 Відповісти
Свій бажають мати
показати весь коментар
28.10.2025 22:52 Відповісти
Орєшнік - кіндерсюрприз з чавунними кавалками всередині. Робить дірки у почві. Туди потім можна щось покласти. Наприклад, картоплю.

Літаючий Чорнобиль - це Бурєвєснік. Його кацапи покищо самі бояться. 😁 Бо воно непрогнозовано ***** у самий неочікуваний момент.
показати весь коментар
28.10.2025 22:56 Відповісти
Макети вам поставлять а не орешнік!!! Таке старе а в казки вірить, бульбон єпаний!!!
показати весь коментар
28.10.2025 23:25 Відповісти
А чому у Білорусі? Він же може долетіти до Берліну і з Сибіру, ні?
показати весь коментар
28.10.2025 23:38 Відповісти
А как же **********? Он же может в мультиках летать бесконечно. Непонятно только зачем? Скорость у него малая, след от него светится как фонарик. И куда он долетит?
показати весь коментар
28.10.2025 23:48 Відповісти
Та нехай бульбафюрер запхає той орешнік собі в очко, головне не пізніше грудня а тоне дай Боже ми тут вспіємо злкатиися , як же ш ми тут всі переживемо той переляк рбдристаних совкодрочерів .
показати весь коментар
29.10.2025 00:28 Відповісти
 
 