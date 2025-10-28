У Білорусі обіцяють поставити російський "Орешник" на бойове чергування у грудні

Російський ракетний комплекс "Орешник" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Про це заявила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За її словами, роботи зі створення умов для розміщення комплексу на території Білорусі "вже завершуються".

"У грудні поточного року він буде поставлений на бойове чергування, тому всі розмови — бути чи не бути Орешнику — на цьому вичерпані", — сказала Ейсмонт.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав розміщення російського ракетного комплексу "Орешник" на території Білорусі "заходом у відповідь на ескалацію".

