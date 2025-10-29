Україна досі не отримала далекобійну ракету Meteor через відсутність у ЗСУ сумісного винищувача, - Defence Express

Попри обіцянки партнерів, Київ ще не має ракет з потрібною дальністю - питання стосується і самої ракети, і носія та засобів цілевказання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence Express.

Найбільш далекобійною у сімействі "повітря‑повітря" для західних літаків вважають ракету Meteor від MBDA. Проте застосування Meteor потребує сумісного винищувача та відповідної системи цілевказання, яких наразі у ЗСУ немає.

Україна досягнула певного прогресу у домовленостях зі Францією щодо ракет MICA (приблизна дальність ~80 км), але цього недостатньо, щоб отримати перевагу в далекому повітряному бою. Серед реальних кандидатів на постачання називають останні версії американських AIM‑120 AMRAAM (C‑8 та D‑3) і європейський Meteor.

За відкритими джерелами, AIM‑120D‑3 та AIM‑120C‑8 мають орієнтовну дальність близько 160-180 км, тоді як Meteor у виробника має заявлену дальність понад 200 км.

Сумісні носії для ракет

Як зазначається, однак проблема не лише в ракетах. Для повноцінного використання далекобійних "повітря‑повітря" систем Україні потрібні сумісні носії та ефективне цілевказання від літаків ДРЛВ.

За даними видання, ситуація може змінитись у 2026 році з поставкою вживаних Gripen C/D (бажано - разом із Meteor) та з появою заявлених літаків Saab 340 AEW&C, які забезпечать автоматизоване цілевказання для Gripen. Без ДРЛВ запуск далекобійної ракети в реальних бойових умовах буде значно менш ефективним.

