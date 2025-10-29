Российский Ил-20 перехватили истребители Польши над Балтийским морем. ФОТО

Польские истребители МиГ-29 перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.

Подробности перехвата

Российский самолет сопроводили из зоны ответственности. Он выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Воздушное пространство Польши нарушено не было.

"Благодаря высокой боевой готовности, профессионализму пилотов и эффективному функционированию системы противовоздушной обороны, действия были проведены быстро, эффективно и безопасно", - добавили в командовании.

Перехват российских самолетов

25 сентября истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой.

В начале октября истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой.

24 октября Воздушные силы Японии подняли истребители для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ядерное оружие, а также истребителей Су-35, пролетевших вдоль западного побережья страны.

