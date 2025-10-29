РУС
1 272 10

Российский Ил-20 перехватили истребители Польши над Балтийским морем. ФОТО

Польские истребители МиГ-29 перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.

Подробности перехвата

Российский самолет сопроводили из зоны ответственности. Он выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Воздушное пространство Польши нарушено не было.

"Благодаря высокой боевой готовности, профессионализму пилотов и эффективному функционированию системы противовоздушной обороны, действия были проведены быстро, эффективно и безопасно", - добавили в командовании.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Перехват российских самолетов

25 сентября истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой.

В начале октября истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой.

24 октября Воздушные силы Японии подняли истребители для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ядерное оружие, а также истребителей Су-35, пролетевших вдоль западного побережья страны.

"...Завдяки високій бойовій готовності, професіоналізму пілотів та ефективному функціонуванню системи протиповітряної оборони, дії були проведені швидко, ефективно та безпечно..."
))))))))))))))))

Це лише мені смішно?
29.10.2025 10:11 Ответить
Если быть точнее , то было перехвачено старое летающее корыто
29.10.2025 10:10 Ответить
Ні, Вам має бути не смішно, а краще плакати. Польща пехопила хоч і старе кацапське корито, яке рухалося біля їхньої країни, а по Україні в 2022 році літакли всі кацапські корита, навіть гелікоптери і скидали ракети, бомби на голови українців і їх оселі. Бо бравий король асфальту всі гроші вбухкав в дороги і дав наказ познімати всі клістрони із відремонтованих систем ППО- с-300.
29.10.2025 10:18 Ответить
а сірійське ппо дружнім вогнем жорстко приземлило ил20 іще в далекому 18 році...
полякам заслабко повторити подібне
29.10.2025 10:30 Ответить
Нітаняху і Пригожин, на раз збивали, це старе корито!!
29.10.2025 10:38 Ответить
Угу, безпечно для російського корита..

Дограються..якщо ракету не пустять, то просто впаде..на житлову зону десь..а потім всі будуть оплакувати загиблих...краще б збивали відразу.
29.10.2025 10:18 Ответить
Мені таки смішно. Через цю бравурну реляцію

До речі, по поляках кацапи також уже били. Але вони мовчки втиралися чи не помічали дронів. Або не знали що з ними робити.

А тут кацап просто завернув додому і поляки це видають за всесвітню перемогу. Смішно.
29.10.2025 10:26 Ответить
А найдужче сміялись рашитські льотчики!
29.10.2025 10:45 Ответить
літак з вимкненим транспондером автоматично стає літаючим трансгендером ...
29.10.2025 10:18 Ответить
наступного разу летітиме у супроводі сушек... чи буде і тоді все так ефективно працювати?...
29.10.2025 10:32 Ответить
 
 