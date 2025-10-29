Российский Ил-20 перехватили истребители Польши над Балтийским морем. ФОТО
Польские истребители МиГ-29 перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.
Подробности перехвата
Российский самолет сопроводили из зоны ответственности. Он выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером.
Воздушное пространство Польши нарушено не было.
"Благодаря высокой боевой готовности, профессионализму пилотов и эффективному функционированию системы противовоздушной обороны, действия были проведены быстро, эффективно и безопасно", - добавили в командовании.
Перехват российских самолетов
25 сентября истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой.
В начале октября истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой.
24 октября Воздушные силы Японии подняли истребители для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ядерное оружие, а также истребителей Су-35, пролетевших вдоль западного побережья страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
полякам заслабко повторити подібне
----------------
))))))))))))))))
Це лише мені смішно?
Дограються..якщо ракету не пустять, то просто впаде..на житлову зону десь..а потім всі будуть оплакувати загиблих...краще б збивали відразу.
До речі, по поляках кацапи також уже били. Але вони мовчки втиралися чи не помічали дронів. Або не знали що з ними робити.
А тут кацап просто завернув додому і поляки це видають за всесвітню перемогу. Смішно.