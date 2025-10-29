Найбільша криза із 1990-х років: Російський центробанк підготував сценарій на випадок обвалу цін на нафту

Російська економіка вперше з середини 1990-х років може скоротитися два роки поспіль, інфляція прискориться до максимуму за останні 10 років, а витрати громадян і бізнесу різко впадуть.

Такий прогноз передбачає підготований Банком Росії "ризиковий сценарій" розвитку економіки, який враховує можливість падіння цін на нафту до $30-35 та посилення санкцій, повідомляє The Moscow Times.

У "ризиковому" варіанті прогнозу, який центробанк РФ опублікував у затверджених минулого тижня "Основних напрямах єдиної державної грошово-кредитної політики на 2026 рік і період 2027 і 2028 років", російський ВВП знижується на 2,5-3,5% наступного року і ще 2-3% через рік. При цьому на піку – у четвертому кварталі 2026 року – темпи спаду досягають 6-7%.

Економіка РФ за умов такого сценарію втрачає $108 млрд експортних доходів у 2026 році та ще $51 млрд у 2027-му. У результаті їхній загальний обсяг впаде до $255 млрд – найнижчого рівня з 2005 року. Для порівняння: минулого року на експорті Росія заробила $434 млрд, а цього року планує отримати $414 млрд.

Інфляція у цьому сценарії прискорюється до 10,5-12,5% (найвищого рівня з 2005 року), а ключова ставка знову зростає – до 17,5-19,5% у 2026 році та 18-20% у 2027-му.

"Сценарій "Ризиковий" передбачає посилення зовнішньоторговельних протиріч, наростання процесів деглобалізації, суттєвіше, ніж у базовому сценарії, підвищення імпортних мит у світі та різке зниження темпів зростання найбільших економік", – зазначається у документі ЦБ РФ.

Цей сценарій також враховує посилення санкційного тиску та розширення дисконту на російські товари, а також скорочення експорту та видобутку нафти на тлі падіння світових цін до $30-35 за барель у 2026-2028 роках.

Разом це призведе до інтенсивного використання ліквідної частини Фонду національного добробуту РФ (ФНБ), що створює ризики швидкого вичерпання коштів фонду вже за підсумками 2026 року, а уряд буде змушений запустити секвестр бюджету.

Втім, російський центробанк вважає, що ймовірність реалізації сценарію "Ризиковий" трохи зросла порівняно з минулим, але залишається низькою.

Раніше Центробанк Росії заявив, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.