Перехват российских самолетов
Российские Ту-95 пролетели у границ Японии: Токио поднял истребители для перехвата

Япония перехватила российские бомбардировщики Ту-95

Воздушные силы Японии подняли истребители для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ядерное оружие, а также истребителей Су-35, пролетевших вдоль западного побережья страны.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Токио на инцидент

Министерство обороны Японии опубликовало карту, на которой показан маршрут полета российских самолетов вблизи западного побережья страны над Японским морем.

В ней указано, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождали два истребителя Су-35 и сначала летели в направлении японского острова Садо, а затем повернули на север.

В Токио заявили, что подобная активность вызывает беспокойство, ведь, по словам министра обороны Синдзиро Коидзуми, Россия проводит военные операции возле Японии почти ежедневно, параллельно ведя войну против Украины.

Заявление Минобороны РФ

В российском минобороны России подтвердили, что их бомбардировщики Ту-95 сопровождали истребители другой страны во время "планового патрулирования полета над нейтральными водами".

Инцидент произошел за несколько часов до того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей первой речи в парламенте после вступления в должность пообещала ускорить наращивание оборонной мощи.

Такаичи заявила, что военные действия России, Китая и Северной Кореи вызывают "серьезную обеспокоенность".

россия (97792) Япония (1325) перехват (358) истребитель (49)
Ну що японці, до сих пір купуєте нафту у розійських нацистів? Невже не дійшло що всі відносини з рашистами, даже які здаються на перший погляд вигідними, закінчуються дуже печально і криваво
показать весь комментарий
24.10.2025 19:12 Ответить
У японців була чудова можливість мінусанути дві тушки.Могли б навіть сказати що то не вони збили а українці
показать весь комментарий
24.10.2025 19:13 Ответить
"Павутиння" v3.0
показать весь комментарий
24.10.2025 19:16 Ответить
Пуйло грається в лякалки. При наближенні мусять злітати, та візуально спостерігати, чи буде відкривати люки для запуску ракет.
показать весь комментарий
24.10.2025 19:18 Ответить
А в'їбать?!
показать весь комментарий
24.10.2025 19:18 Ответить
Треба було збити, в чому проблема?
показать весь комментарий
24.10.2025 19:18 Ответить
Саме так як "сбила" Ржечь Посполита?
показать весь комментарий
24.10.2025 19:24 Ответить
Незнаю про що ти говориш!
показать весь комментарий
24.10.2025 19:25 Ответить
Так ото ж.
показать весь комментарий
24.10.2025 19:48 Ответить
І давно літаки збивають поза своєю суверенною територією, не знаходячись у стані війни?
показать весь комментарий
24.10.2025 19:58 Ответить
Але кацапстан у стані війни, і якщо вони несуть загрозу та провокації - їхні літаки потрібно збивати!
показать весь комментарий
24.10.2025 20:10 Ответить
З ким вони у стані війни.
показать весь комментарий
24.10.2025 20:41 Ответить
???
показать весь комментарий
24.10.2025 20:42 Ответить
То влаштуйте кацапам rock'n'roll. Чей же прем'єрка -- rocker-ка...
показать весь комментарий
24.10.2025 19:20 Ответить
Стара летуча колоша пролітілп .....
Дали пролетіти. Просто ДАЛИ пролітіти. А довбні счасливі та раді типу от ми яки круті
показать весь комментарий
24.10.2025 19:22 Ответить
Ого! У Сєришево ще аеродром "дихає"? Вирішили "полякать Окінаву"?
показать весь комментарий
24.10.2025 19:44 Ответить
Хай літають. Їм вже небагато залишилося. Останні запчастини познімають з тих, що вже відліталися, і всьо.

Да і наші їх трошки утилізували. Скільки їх там у ***** залишилося - 10 чи 12?
показать весь комментарий
24.10.2025 19:57 Ответить
Нехай би хоч чергу трасуючуми пусти , хочаб ко курсу, тоді б вони сцалися б залітати на територїю самураїв.
показать весь комментарий
24.10.2025 20:08 Ответить
 
 