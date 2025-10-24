Российские Ту-95 пролетели у границ Японии: Токио поднял истребители для перехвата

Воздушные силы Японии подняли истребители для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ядерное оружие, а также истребителей Су-35, пролетевших вдоль западного побережья страны.

Реакция Токио на инцидент

Министерство обороны Японии опубликовало карту, на которой показан маршрут полета российских самолетов вблизи западного побережья страны над Японским морем.

В ней указано, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождали два истребителя Су-35 и сначала летели в направлении японского острова Садо, а затем повернули на север.

В Токио заявили, что подобная активность вызывает беспокойство, ведь, по словам министра обороны Синдзиро Коидзуми, Россия проводит военные операции возле Японии почти ежедневно, параллельно ведя войну против Украины.

Заявление Минобороны РФ

В российском минобороны России подтвердили, что их бомбардировщики Ту-95 сопровождали истребители другой страны во время "планового патрулирования полета над нейтральными водами".

Инцидент произошел за несколько часов до того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей первой речи в парламенте после вступления в должность пообещала ускорить наращивание оборонной мощи.

Такаичи заявила, что военные действия России, Китая и Северной Кореи вызывают "серьезную обеспокоенность".

