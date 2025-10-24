Російські Ту-95 пролетіли біля кордонів Японії: Токіо підняв винищувачі для перехоплення

Повітряні сили Японії підняли винищувачі для супроводу російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, здатних нести ядерну зброю, а також винищувачів Су-35, що пролетіли вздовж західного узбережжя країни.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Токіо на інцидент

Міністерство оборони Японії опублікувало карту, на якій показано маршрут польоту російських літаків поблизу західного узбережжя країни над Японським морем.

У ній зазначено, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжували два винищувачі Су-35 і спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.

У Токіо заявили, що подібна активність викликає занепокоєння, адже, за словами міністра оборони Шінджіро Коїдзумі, Росія проводить військові операції біля Японії майже щодня, паралельно ведучи війну проти України.

Заява Міноборони РФ

У російському міноборони Росії підтвердили, що їхні бомбардувальники Ту-95 супроводжували винищувачі іншої країни під час "планового патрулювання польоту над нейтральними водами".

Інцидент стався за кілька годин до того, як нова прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі у своїй першій промові в парламенті після вступу на посаду пообіцяла прискорити нарощування оборонної потужності.

Такаїчі заявила, що військові дії Росії, Китаю і Північної Кореї викликають "серйозну стурбованість".

