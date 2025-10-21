Японія поступово зменшує залежність від російського СПГ, але не готова до повної відмови, - Bloomberg

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Японія поступово скорочує залежність від російських енергоносіїв.

Про це заявив міністр торгівлі Йоджі Муто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Муто зазначив, що Токіо прагне зменшити обсяги імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ), але поки не може повністю відмовитися від нього, попри зростання тиску з боку США. Міністр не уточнив термінів або конкретних кроків для припинення поставок.

За його словами, близько 10% СПГ, який споживає Японія, надходить із російського проєкту "Сахалін-2". Через це паливо з РФ залишається важливим елементом енергетичної безпеки країни. Він також попередив, що швидка заміна російських поставок може бути "дорогою" та спричинити підвищення тарифів на електроенергію.

Японія залишається єдиною країною G7, яка не встановила термінів для повної відмови від імпорту російського газу. Муто запевнив, що уряд працюватиме над поступовим вирішенням цього питання у співпраці з міжнародними партнерами, виходячи з національних інтересів.

