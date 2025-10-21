Япония постепенно уменьшает зависимость от российского СПГ, но не готова к полному отказу, - Bloomberg

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Япония постепенно сокращает зависимость от российских энергоносителей.

Об этом заявил министр торговли Йоджи Муто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Муто отметил, что Токио стремится уменьшить объемы импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), но пока не может полностью отказаться от него, несмотря на рост давления со стороны США. Министр не уточнил сроков или конкретных шагов для прекращения поставок.

По его словам, около 10% СПГ, который потребляет Япония, поступает из российского проекта "Сахалин-2". Из-за этого топливо из РФ остается важным элементом энергетической безопасности страны. Он также предупредил, что быстрая замена российских поставок может быть "дорогой" и повлечь за собой повышение тарифов на электроэнергию.

Япония остается единственной страной G7, которая не установила сроков для полного отказа от импорта российского газа. Муто заверил, что правительство будет работать над постепенным решением этого вопроса в сотрудничестве с международными партнерами, исходя из национальных интересов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ