Истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой. ФОТО

В четверг, 25 сентября, два венгерских истребителя Gripen перехватили пять российских военных самолетов, которые пролетели над Балтийским морем.

Об этом сообщило Военно-воздушное командование Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что три самолета МиГ-31 и истребители Су-30 и Су-35 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

В ответ на это были подняты два истребителя Gripen авиабазы Шяуляй в Литве.

"Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", - заявили в командовании ВВС НАТО.

Фото: Воздушное командование НАТО / X