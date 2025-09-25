Истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой. ФОТО
В четверг, 25 сентября, два венгерских истребителя Gripen перехватили пять российских военных самолетов, которые пролетели над Балтийским морем.
Об этом сообщило Военно-воздушное командование Альянса, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что три самолета МиГ-31 и истребители Су-30 и Су-35 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.
В ответ на это были подняты два истребителя Gripen авиабазы Шяуляй в Литве.
"Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", - заявили в командовании ВВС НАТО.
