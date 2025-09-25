РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9420 посетителей онлайн
Новости Фото Перехват российских самолетов
1 846 23

Истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой. ФОТО

В четверг, 25 сентября, два венгерских истребителя Gripen перехватили пять российских военных самолетов, которые пролетели над Балтийским морем.

Об этом сообщило Военно-воздушное командование Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что три самолета МиГ-31 и истребители Су-30 и Су-35 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

В ответ на это были подняты два истребителя Gripen авиабазы Шяуляй в Литве.

"Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", - заявили в командовании ВВС НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Истребители США перехватили военные самолеты РФ вблизи Аляски, - СМИ

Истребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
Фото: NATO Air Command / X
Истребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
Фото: NATO Air Command / X
Истребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
Фото: Воздушное командование НАТО / X
Истребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
Фото: Воздушное командование НАТО / X

Автор: 

Венгрия (2135) НАТО (10360) Балтия (370) перехват (355) истребитель (34)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
показать весь комментарий
25.09.2025 21:03 Ответить
+1
За дешеву нафту шо не зробиш - керує вильотами генерал США , а друг Доні йому підказав, як зробити клінінг образу хйлоОрбана...
показать весь комментарий
25.09.2025 21:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.09.2025 21:03 Ответить
Кацапи з вогнем граються
показать весь комментарий
25.09.2025 21:04 Ответить
І де той вогонь? Обсцикають натівських генералів. Куколди...
показать весь комментарий
25.09.2025 21:12 Ответить
Диванні стратеги звісно знають все краще.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:18 Ответить
Фигня, теперь такое часто будет, как во времена холодной войны, да и после тоже не редко бывало... а вот что интересно, хватит ли наглости и решимости у рф залететь хоть раз поглубже, а у стран НАТО открыть огонь
показать весь комментарий
25.09.2025 21:12 Ответить
Так тоді й натівські літаки так само...
показать весь комментарий
25.09.2025 21:20 Ответить
Так підвисили всю планету
показать весь комментарий
25.09.2025 21:14 Ответить
Для України це добре.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:15 Ответить
За дешеву нафту шо не зробиш - керує вильотами генерал США , а друг Доні йому підказав, як зробити клінінг образу хйлоОрбана...
показать весь комментарий
25.09.2025 21:05 Ответить
А нахера цей цирк з перехопленням? Залетіли в повітряний простір іншої країни-- фіксувати докази і збити, не залетіли-- нехай пиз...ють далі.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:17 Ответить
Москальське зьєдннання сильне летіло і два перехопило?
показать весь комментарий
25.09.2025 21:07 Ответить
А може угорські винищувачі Ґріпен на підмогу росіянам летіли?
показать весь комментарий
25.09.2025 21:08 Ответить
кацапи тішаться з нерішучої могутності НАТО…
показать весь комментарий
25.09.2025 21:12 Ответить
над балтійським морем пролетіло 5 парашних військових літаків під прикриттям 2 мад'ярських винищувачів Gripen
показать весь комментарий
25.09.2025 21:13 Ответить
Схоже
показать весь комментарий
25.09.2025 21:15 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 21:16 Ответить
"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", - заявили в командуванні ВПС НАТО".
Щоправда, зепропаганда нав'язує людям зовсім інше.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:20 Ответить
"...Угорщина демонструє..."
Демонстратори, ***...
показать весь комментарий
25.09.2025 21:21 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 21:21 Ответить
Та хай літають.Хіба що вони розвідку проводять,то в такому випадку треба товкти.А якщо просто ,то хай палять гроші,швидше вичерпають ресурс літаків і прокладок між штурвалами і сидіннями
показать весь комментарий
25.09.2025 21:22 Ответить
ПРЕДАТЕЛИ!!!!! Орбан - ПИДЬІРАС!!!!!!!
показать весь комментарий
25.09.2025 21:23 Ответить
мадяри перехопили чи дорогу показували?
показать весь комментарий
25.09.2025 21:24 Ответить
 
 