Винищувачі Gripen Угорщини перехопили п’ять російських літаків над Балтикою. ФОТО
У четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen перехопили п’ять російських військових літаків, які пролетіли над Балтійським морем.
Про це повідомило Військово-повітряне командування Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що три літаки МіГ-31 та винищувачі Су-30 і Су-35 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.
У відповідь на це було піднято два винищувачі Gripen авіабази Шяуляй у Литві.
"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", - заявили в командуванні ВПС НАТО.
Чомусь хочеться вірити , що справді готується щось важливіше на фронті ... Збоку ЗСУ маю на увазі. Тому й хйло скаженіє...
Щоправда, зепропаганда нав'язує людям зовсім інше.
А по факту не пробував оцінити?
Ти можеш оскаржити цей факт без кукуріків про уявну пропаганду?
Це НАТО,а не маніпуляція.
А маніпуляція зелених, нібито Угорщина-союзник кремля.
Демонстратори, ***...
Одна з останніх тем - треба вчити дітей з 1 КЛАСУ!!! у школах співати гімн від слова до слова )))
Й жодного переможного відео з солвйовим у танку
Так що НАТО, бий не жалій, москалів пихатих й їх господарів, - кадирців волохатих!
Нехило ****.... Орбана....
Зачетно!!!!
Треба по бойовому досвіду та перемогах рахувати