Винищувачі Gripen Угорщини перехопили п’ять російських літаків над Балтикою. ФОТО

У четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen перехопили п’ять російських військових літаків, які пролетіли над Балтійським морем.

Про це повідомило Військово-повітряне командування Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що три літаки МіГ-31 та винищувачі Су-30 і Су-35 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

У відповідь на це було піднято два винищувачі Gripen авіабази Шяуляй у Литві.

"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", - заявили в командуванні ВПС НАТО.

Фото: NATO Air Command / X

