УКР
Винищувачі Gripen Угорщини перехопили п’ять російських літаків над Балтикою. ФОТО

У четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen перехопили п’ять російських військових літаків, які пролетіли над Балтійським морем.

Про це повідомило Військово-повітряне командування Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що три літаки МіГ-31 та винищувачі Су-30 і Су-35 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

У відповідь на це було піднято два винищувачі Gripen авіабази Шяуляй у Литві.

"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", - заявили в командуванні ВПС НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Винищувачі США перехопили військові літаки РФ поблизу Аляски, - ЗМІ

Винищувачі Угорщини перехопили п’ять літаків РФ над Балтійським морем
Фото: NATO Air Command / X
Фото: NATO Air Command / X
Фото: NATO Air Command / X
Фото: NATO Air Command / X

+9
25.09.2025 21:03
+9
над балтійським морем пролетіло 5 парашних військових літаків під прикриттям 2 мад'ярських винищувачів Gripen
25.09.2025 21:13
+6
А може угорські винищувачі Ґріпен на підмогу росіянам летіли?
25.09.2025 21:08
25.09.2025 21:03
Кацапи з вогнем граються
25.09.2025 21:04 Відповісти
І де той вогонь? Обсцикають натівських генералів. Куколди...
25.09.2025 21:12 Відповісти
Диванні стратеги звісно знають все краще.
25.09.2025 21:18 Відповісти
Ой, вибачаюсь. Суворі, рішучі, та безжалісні генерали
25.09.2025 21:33 Відповісти
Фигня, теперь такое часто будет, как во времена холодной войны, да и после тоже не редко бывало... а вот что интересно, хватит ли наглости и решимости у рф залететь хоть раз поглубже, а у стран НАТО открыть огонь
25.09.2025 21:12 Відповісти
Так тоді й натівські літаки так само...
25.09.2025 21:20 Відповісти
Ну, в основном это были самолеты США, и противостояли они тогда вместе с ЕС красной угрозе, а сейчас США не видит в рф угрозы да и Америка уже не та, хоть и пытается снова стать грейт эген... так что, без их поддержки ЕС не рискнет эскалировать, в Кремле это понимают и будут аккуратно этим пользоваться. Для них при любом исходе, сбили-не сбили, выгодны эти провокации.
25.09.2025 21:40 Відповісти
Так підвисили всю планету
25.09.2025 21:14 Відповісти
Для України це добре.
25.09.2025 21:15 Для України це добре.
За дешеву нафту шо не зробиш - керує вильотами генерал США , а друг Доні йому підказав, як зробити клінінг образу хйлоОрбана...
25.09.2025 21:05 Відповісти
А нахера цей цирк з перехопленням? Залетіли в повітряний простір іншої країни-- фіксувати докази і збити, не залетіли-- нехай пиз...ють далі.
25.09.2025 21:17 Відповісти
НАД БАЛТІЙСЬКИМ МОРЕМ - не те місце щоб аж так !!!
25.09.2025 21:30 Відповісти
я так думаю - не над Талліном же 15 хв ...
Чомусь хочеться вірити , що справді готується щось важливіше на фронті ... Збоку ЗСУ маю на увазі. Тому й хйло скаженіє...
25.09.2025 21:32 Відповісти
Москальське зьєдннання сильне летіло і два перехопило?
25.09.2025 21:07 Відповісти
почитайте что такое "перехват"
25.09.2025 21:38 Відповісти
Довелось, не довго, правда.
25.09.2025 21:39 Відповісти
25.09.2025 21:08 Відповісти
кацапи тішаться з нерішучої могутності НАТО…
25.09.2025 21:12 Відповісти
25.09.2025 21:13 Відповісти
Схоже
25.09.2025 21:15 Схоже
25.09.2025 21:16
Демонстрація велічі угорщини. Все так було і задумано.
25.09.2025 21:31 Відповісти
Почетный эскорт, но не такой большой как недавно на Аляске, где подняли аж четыре Ф-16 и четыре топливозаправщика
25.09.2025 21:38 Відповісти
"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", - заявили в командуванні ВПС НАТО".
Щоправда, зепропаганда нав'язує людям зовсім інше.
25.09.2025 21:20 Відповісти
Та не перди так смішно - я і без всякої пропаганди бачу як рішуче вугорці демонструють свою непохитну прихильність свинособачим енергоресурсам)))
25.09.2025 21:35 Відповісти
В дусі зепропаганди-непогано бачиш.
А по факту не пробував оцінити?
25.09.2025 21:55 Відповісти
По факту мадярва саботує всі рішення НАТО і ЄС проти своїх свинособачих партнерів.
Ти можеш оскаржити цей факт без кукуріків про уявну пропаганду?
25.09.2025 22:11 Відповісти
І які всі рішення НАТО саботує "мадярва"?
25.09.2025 22:22 Відповісти
не УГОРЩИНА а командування НАТО - а посилання Ви зробили ще на історію з Естонією ...й це подвійна маніпуляція
25.09.2025 21:47 Відповісти
"Угорщина демонструє прихильність Альянсу"-ВПС НАТО.
Це НАТО,а не маніпуляція.
А маніпуляція зелених, нібито Угорщина-союзник кремля.
25.09.2025 22:03 Відповісти
ПРОШУ ВИБАЧЕННЯ - прапор дійсно Угорщини на посилання на НАТО у Х

Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace

🇭🇺 demonstrates the Alliance's commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank
25.09.2025 22:21
Та що ви, нема проблем...
25.09.2025 22:24 Відповісти
"...Угорщина демонструє..."
Демонстратори, ***...
25.09.2025 21:21 Відповісти
25.09.2025 21:21
Та хай літають.Хіба що вони розвідку проводять,то в такому випадку треба товкти.А якщо просто ,то хай палять гроші,швидше вичерпають ресурс літаків і прокладок між штурвалами і сидіннями
25.09.2025 21:22 Відповісти
З кожним днем все цікавіше дивиться ************ - ні , навіть нравіцца .
Одна з останніх тем - треба вчити дітей з 1 КЛАСУ!!! у школах співати гімн від слова до слова )))
Й жодного переможного відео з солвйовим у танку
25.09.2025 21:44 Відповісти
ПРЕДАТЕЛИ!!!!! Орбан - ПИДЬІРАС!!!!!!!
25.09.2025 21:23 Відповісти
не Орбан піднімає літаки НАТО як й не Італія у минулому випадку над Естонією - у НАТО - ГЕНЕРАЛ США керує
25.09.2025 21:36 Відповісти
Все одно підирас!
25.09.2025 22:20 Все одно підирас!
мадяри перехопили чи дорогу показували?
25.09.2025 21:24 Відповісти
Чим далі відтягувати цю резинку на трусах, тим болючіше вона вдарить.
Так що НАТО, бий не жалій, москалів пихатих й їх господарів, - кадирців волохатих!
25.09.2025 21:30 Відповісти
Знайте, натівці, що в вашій структурі є російські потужності!
25.09.2025 21:34 Відповісти
А на крилах написали: Ізвіні брат, нас заставілі
25.09.2025 21:36 Відповісти
англасакси праклятия
25.09.2025 21:39 англасакси праклятия
Венгерские летчики
Нехило ****.... Орбана....
Зачетно!!!!
25.09.2025 21:36 Відповісти
пуйло наривається. просто провокує конфлікт, а НАТО задкує кожного разу. Хоча НАТО в рази сильніше. Це як малий недопалок провокує здорованя, доки не отрима добяче в рило.
25.09.2025 21:42 Відповісти
Та ні, ната така ж магучая, як і друга армія світу.
Треба по бойовому досвіду та перемогах рахувати
25.09.2025 22:25 Відповісти
Спостерігати це вже означає перехопити? Нехай Вугорщина також спостерігає за пустою нафтовою трубою
25.09.2025 21:57 Відповісти
Не перехопили а Супроводили почьетним каравулом...Перехопили то збили к собакам...
25.09.2025 22:20 Відповісти
Та то ещё неизвестно кто кого перехватил?! Мадьяр---лётчик как цыган токарь расточник!
25.09.2025 22:21 Відповісти
Тут таке, мабуть: хто з них перший ракету пустить, той і перехватів. Ні?
25.09.2025 22:22 Відповісти
 
 