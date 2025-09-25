Винищувачі США перехопили військові літаки РФ поблизу Аляски, - ЗМІ

У середу, 24 вересня, винищувачі США були підняті в повітря для ідентифікації та перехоплення чотирьох російських військових літаків, що летіли поблизу Аляски.

Про це пише CBS News та повідомила пресслужба командування NORAD.

Так, Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) виявило та відстежило два російські бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35, що діяли в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски (ADIZ).

Для контролю ситуації у повітря підняли літак радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135. У NORAD стверджують, що російські літаки перебували в міжнародному просторі й не порушували кордони США чи Канади.

"Зона ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає оперативної ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки", - наголошує NORAD.

За словами командування, такі польоти в зоні ідентифікації ППО Аляски відбуваються регулярно й не становлять прямої загрози. Росія інцидент не коментувала.

