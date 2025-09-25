Винищувачі США перехопили військові літаки РФ поблизу Аляски, - ЗМІ
У середу, 24 вересня, винищувачі США були підняті в повітря для ідентифікації та перехоплення чотирьох російських військових літаків, що летіли поблизу Аляски.
Про це пише CBS News та повідомила пресслужба командування NORAD, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) виявило та відстежило два російські бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35, що діяли в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски (ADIZ).
Для контролю ситуації у повітря підняли літак радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135. У NORAD стверджують, що російські літаки перебували в міжнародному просторі й не порушували кордони США чи Канади.
"Зона ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає оперативної ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки", - наголошує NORAD.
За словами командування, такі польоти в зоні ідентифікації ППО Аляски відбуваються регулярно й не становлять прямої загрози. Росія інцидент не коментувала.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Расходімся
Це як трампон скінчив на 7 войн??
А також благословити СОУ на винищення НПЗ без остатку
То **** при трампі хтось очікує якоїсь іншої реакції? хоч відмазку шукають "такі польоти регулярні і не несуть загрозу", а могли б морозитись (аляска гігантська - на всіх вистачить)