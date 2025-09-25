УКР
Винищувачі США перехопили військові літаки РФ поблизу Аляски, - ЗМІ

Винищувачі США перехопили російські літаки у зоні ППО Аляски

У середу, 24 вересня, винищувачі США були підняті в повітря для ідентифікації та перехоплення чотирьох російських військових літаків, що летіли поблизу Аляски.

Про це пише CBS News та повідомила пресслужба командування NORAD, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) виявило та відстежило два російські бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35, що діяли в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски (ADIZ).

Для контролю ситуації у повітря підняли літак радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135. У NORAD стверджують, що російські літаки перебували в міжнародному просторі й не порушували кордони США чи Канади.

"Зона ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає оперативної ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки", - наголошує NORAD.

За словами командування, такі польоти в зоні ідентифікації ППО Аляски відбуваються регулярно й не становлять прямої загрози. Росія інцидент не коментувала.

+7
Допоки рясно не відбомбится по Анкоріджу збивати не будуть.
25.09.2025 16:00 Відповісти
+6
Так жеж..Анкорідж...червона доріжка..
25.09.2025 15:59 Відповісти
+5
не становлять прямої загрози

Расходімся
25.09.2025 15:59 Відповісти
Ух ти! Та то люкс!!
25.09.2025 15:55 Відповісти
не становлять прямої загрози

Расходімся
25.09.2025 15:59 Відповісти
25.09.2025 16:06 Відповісти
Так жеж..Анкорідж...червона доріжка..
25.09.2025 15:59 Відповісти
Допоки рясно не відбомбится по Анкоріджу збивати не будуть.
25.09.2025 16:00 Відповісти
Не будуть. І раніше, в срср і США, у 70-ті, 80-ті роки таких провокаційних прольотів було безліч. Війну ніхто не починав. Все правильно.
25.09.2025 17:18 Відповісти
пуйло черговий раз поводив прутнем по губам рудого куколда
25.09.2025 16:01 Відповісти
"Перехват" звучит круто). Полетали и ,вероятно, помахали друг другу крыльями. На этом все.
25.09.2025 16:02 Відповісти
Могли збити і сказати, що вони зникли в Бермудському трикутнику) а так, вони просто сумні американські скуфи)
25.09.2025 16:05 Відповісти
Бермуди це інший океан
25.09.2025 16:15 Відповісти
Так Аляску ***** вже вважає своєю. Це як собаки, обісцяла стовп, тепер це її територія..
25.09.2025 16:05 Відповісти
Що таке перехопили???
Це як трампон скінчив на 7 войн??
25.09.2025 16:06 Відповісти
Тампон вже звільнив командувача?
25.09.2025 16:07 Відповісти
Кремлівський дурник граєтся в наддержавність, лякаючи США літаками 80річної давнини
25.09.2025 16:08 Відповісти
Таке! - 1/7 земної суші і кацапам нєхер де літати
25.09.2025 16:15 Відповісти
"Истребители США перехватили военные самолеты РФ вблизи Аляски и сбили их" - вот так должен звучать заголовок. Возможно, скоро так и будет..
25.09.2025 16:20 Відповісти
І що? Прям угандошили? Чи я якось невірно розумію термін "перехопили"?
25.09.2025 16:24 Відповісти
Пролетіли близенько, показали велику стурбованість?
25.09.2025 16:26 Відповісти
Це такий авіа-термін. Типу підлктіли щоб розгледіти / взяти у приціл. Якщо б не догнали, то значить "не перехоплено"
25.09.2025 16:29 Відповісти
Ага. Прилетіли, подивились - кацапи. Полетіли додому. Перехоплення.
25.09.2025 16:55 Відповісти
Такі - пляя, що ж ви робите? Ви так більше не робіть, бо рівень стурбованості зашкалить! Пів Аляски доведеться лікувати за федеральні гроші від ПТСР! Нам тоді мексиканців з Каліфорнії і Техасу нізащо буде випирати додому! Навантаження на бюджет. Припиняйте!
25.09.2025 16:53 Відповісти
Путін щось забув на Алясці, хотів щоб Трамп через пілотів передав.
25.09.2025 16:27 Відповісти
На місці кацапських пілотів я б полетів таки в Америку - трампом вічно презом не буде, авось щось зміниться...
25.09.2025 16:27 Відповісти
В їхніх інтересах - встановити навколо раши безпольотну зону!!
А також благословити СОУ на винищення НПЗ без остатку
25.09.2025 16:28 Відповісти
Так Трамп нещодавно сказав, що російські літаки треба збивати, якщо вони порушують повітряний простір сусідніх країн? Чи трампло тілько ротом може збивати?
25.09.2025 16:28 Відповісти
Перехоплюють літаки тільки ракети поверхня-повітря, а це так… дружні вітання.
25.09.2025 16:31 Відповісти
Америкоси негайно постеліть ще ширшу червону доріжку.
25.09.2025 16:39 Відповісти
до речі, росіяни у 2023 потопили американський безпілотник за 30 млн. І що американці? Хвилювались, що російські пілоти могли постраждати

То **** при трампі хтось очікує якоїсь іншої реакції? хоч відмазку шукають "такі польоти регулярні і не несуть загрозу", а могли б морозитись (аляска гігантська - на всіх вистачить)
25.09.2025 16:58 Відповісти
Це вони перевіряли, чи часом не залишилось там якогось лайна після *****?
25.09.2025 17:18 Відповісти
 
 