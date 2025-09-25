РУС
Истребители США перехватили военные самолеты РФ вблизи Аляски, - СМИ

Истребители США перехватили российские самолеты в зоне ПВО Аляски

В среду, 24 сентября, истребители США были подняты в воздух для идентификации и перехвата четырех российских военных самолетов, летевших вблизи Аляски.

Об этом пишет CBS News и сообщила пресс-служба командования NORAD, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) обнаружило и отследило два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, действовавших в зоне идентификации воздушной обороны Аляски (ADIZ).

Для контроля ситуации в воздух подняли самолет радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135. В NORAD утверждают, что российские самолеты находились в международном пространстве и не нарушали границы США или Канады.

"Зона ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, который требует оперативной идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности", - отмечает NORAD.

По словам командования, такие полеты в зоне идентификации ПВО Аляски происходят регулярно и не представляют прямой угрозы. Россия инцидент не комментировала.

Автор: 

+7
Допоки рясно не відбомбится по Анкоріджу збивати не будуть.
25.09.2025 16:00 Ответить
+6
Так жеж..Анкорідж...червона доріжка..
25.09.2025 15:59 Ответить
+4
не становлять прямої загрози

Расходімся
25.09.2025 15:59 Ответить
Ух ти! Та то люкс!!
25.09.2025 15:55 Ответить
не становлять прямої загрози

Расходімся
25.09.2025 15:59 Ответить
25.09.2025 16:06 Ответить
Так жеж..Анкорідж...червона доріжка..
25.09.2025 15:59 Ответить
Допоки рясно не відбомбится по Анкоріджу збивати не будуть.
25.09.2025 16:00 Ответить
пуйло черговий раз поводив прутнем по губам рудого куколда
25.09.2025 16:01 Ответить
"Перехват" звучит круто). Полетали и ,вероятно, помахали друг другу крыльями. На этом все.
25.09.2025 16:02 Ответить
Могли збити і сказати, що вони зникли в Бермудському трикутнику) а так, вони просто сумні американські скуфи)
25.09.2025 16:05 Ответить
Бермуди це інший океан
25.09.2025 16:15 Ответить
Так Аляску ***** вже вважає своєю. Це як собаки, обісцяла стовп, тепер це її територія..
25.09.2025 16:05 Ответить
Що таке перехопили???
Це як трампон скінчив на 7 войн??
25.09.2025 16:06 Ответить
Тампон вже звільнив командувача?
25.09.2025 16:07 Ответить
Кремлівський дурник граєтся в наддержавність, лякаючи США літаками 80річної давнини
25.09.2025 16:08 Ответить
Таке! - 1/7 земної суші і кацапам нєхер де літати
25.09.2025 16:15 Ответить
"Истребители США перехватили военные самолеты РФ вблизи Аляски и сбили их" - вот так должен звучать заголовок. Возможно, скоро так и будет..
25.09.2025 16:20 Ответить
І що? Прям угандошили? Чи я якось невірно розумію термін "перехопили"?
25.09.2025 16:24 Ответить
Пролетіли близенько, показали велику стурбованість?
25.09.2025 16:26 Ответить
Це такий авіа-термін. Типу підлктіли щоб розгледіти / взяти у приціл. Якщо б не догнали, то значить "не перехоплено"
25.09.2025 16:29 Ответить
Путін щось забув на Алясці, хотів щоб Трамп через пілотів передав.
25.09.2025 16:27 Ответить
На місці кацапських пілотів я б полетів таки в Америку - трампом вічно презом не буде, авось щось зміниться...
25.09.2025 16:27 Ответить
В їхніх інтересах - встановити навколо раши безпольотну зону!!
А також благословити СОУ на винищення НПЗ без остатку
25.09.2025 16:28 Ответить
Так Трамп нещодавно сказав, що російські літаки треба збивати, якщо вони порушують повітряний простір сусідніх країн? Чи трампло тілько ротом може збивати?
25.09.2025 16:28 Ответить
Перехоплюють літаки тільки ракети поверхня-повітря, а це так… дружні вітання.
25.09.2025 16:31 Ответить
Америкоси негайно постеліть ще ширшу червону доріжку.
25.09.2025 16:39 Ответить
 
 