Истребители США перехватили военные самолеты РФ вблизи Аляски, - СМИ
В среду, 24 сентября, истребители США были подняты в воздух для идентификации и перехвата четырех российских военных самолетов, летевших вблизи Аляски.
Об этом пишет CBS News и сообщила пресс-служба командования NORAD, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) обнаружило и отследило два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, действовавших в зоне идентификации воздушной обороны Аляски (ADIZ).
Для контроля ситуации в воздух подняли самолет радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135. В NORAD утверждают, что российские самолеты находились в международном пространстве и не нарушали границы США или Канады.
"Зона ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, который требует оперативной идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности", - отмечает NORAD.
По словам командования, такие полеты в зоне идентификации ПВО Аляски происходят регулярно и не представляют прямой угрозы. Россия инцидент не комментировала.
Расходімся
Це як трампон скінчив на 7 войн??
А також благословити СОУ на винищення НПЗ без остатку