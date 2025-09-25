Истребители США перехватили военные самолеты РФ вблизи Аляски, - СМИ

В среду, 24 сентября, истребители США были подняты в воздух для идентификации и перехвата четырех российских военных самолетов, летевших вблизи Аляски.

Об этом пишет CBS News и сообщила пресс-служба командования NORAD.

Так, Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) обнаружило и отследило два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, действовавших в зоне идентификации воздушной обороны Аляски (ADIZ).

Для контроля ситуации в воздух подняли самолет радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135. В NORAD утверждают, что российские самолеты находились в международном пространстве и не нарушали границы США или Канады.

"Зона ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, который требует оперативной идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности", - отмечает NORAD.

По словам командования, такие полеты в зоне идентификации ПВО Аляски происходят регулярно и не представляют прямой угрозы. Россия инцидент не комментировала.

