Російський Іл-20 перехопили винищувачі Польщі над Балтійським морем. ФОТО
Польські винищувачі МіГ-29 перехопили російський літак Іл-20 над Балтійським морем.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці перехоплення
Російський літак супроводили із зони відповідальності. Він виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.
Повітряний простір Польщі порушено не було.
"Завдяки високій бойовій готовності, професіоналізму пілотів та ефективному функціонуванню системи протиповітряної оборони, дії були проведені швидко, ефективно та безпечно", - додали у командуванні.
Перехоплення російських літаків
25 вересня винищувачі Gripen Угорщини перехопили п’ять російських літаків над Балтикою.
На початку жовтня винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою.
24 жовтня Повітряні сили Японії підняли винищувачі для супроводу російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, здатних нести ядерну зброю, а також винищувачів Су-35, що пролетіли вздовж західного узбережжя країни.
полякам заслабко повторити подібне
----------------
))))))))))))))))
Це лише мені смішно?
Дограються..якщо ракету не пустять, то просто впаде..на житлову зону десь..а потім всі будуть оплакувати загиблих...краще б збивали відразу.
До речі, по поляках кацапи також уже били. Але вони мовчки втиралися чи не помічали дронів. Або не знали що з ними робити.
А тут кацап просто завернув додому і поляки це видають за всесвітню перемогу. Смішно.