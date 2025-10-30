УКР
Польські винищувачі перехопили ще один розвідувальний літак РФ над Балтійським морем, - Косіняк-Камиш

міг-29 запускає протилокаційну ракету

Польські військові цього тижня двічі перехоплювали російські літаки над Балтійським морем.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Сьогодні польські МіГ-29 перехопили ще один російський розвідувальний літак.

Що передувало?

Раніше, у вівторок, 28 жовтня, пара польських винищувачів МіГ-29 перехопила російський літак Іл-20, який здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Міністр наголосив, що польські військові контролюють ситуацію в повітряному просторі над Балтійським морем та готові реагувати на будь-які порушення.

Перехоплення російських літаків

25 вересня винищувачі Gripen Угорщини перехопили п’ять російських літаків над Балтикою.

На початку жовтня винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою.

24 жовтня Повітряні сили Японії підняли винищувачі для супроводу російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, здатних нести ядерну зброю, а також винищувачів Су-35, що пролетіли вздовж західного узбережжя країни.

А чого не заКуярили?
показати весь коментар
30.10.2025 13:37 Відповісти
Не дают злодеям втянуть себя в войну. Рютте сказав это значит мы сильны.
показати весь коментар
30.10.2025 13:47 Відповісти
куярник ще не виріс....
показати весь коментар
30.10.2025 13:47 Відповісти
Чекають, поки збере усі розвіддані
показати весь коментар
30.10.2025 13:47 Відповісти
Судя по мониторинговым каналам сегодня КР кацапии заходили в воздушное пространство Польши, Румынии и Молдовы. И что то никто крылатые ракеты не сбивал. Сидели в кустах и ждали пока обратно в Украину повернут.
показати весь коментар
30.10.2025 13:51 Відповісти
Может потому что у них совковый мотлох, а не самолеты.
показати весь коментар
30.10.2025 13:54 Відповісти
 
 