Польські винищувачі перехопили ще один розвідувальний літак РФ над Балтійським морем, - Косіняк-Камиш

Польські військові цього тижня двічі перехоплювали російські літаки над Балтійським морем.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Сьогодні польські МіГ-29 перехопили ще один російський розвідувальний літак.

Що передувало?

Раніше, у вівторок, 28 жовтня, пара польських винищувачів МіГ-29 перехопила російський літак Іл-20, який здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МіГ-29 знищив будівлю з окупантами на південному напрямку. ВIДЕО

Міністр наголосив, що польські військові контролюють ситуацію в повітряному просторі над Балтійським морем та готові реагувати на будь-які порушення.

Перехоплення російських літаків

25 вересня винищувачі Gripen Угорщини перехопили п’ять російських літаків над Балтикою.

На початку жовтня винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою.

24 жовтня Повітряні сили Японії підняли винищувачі для супроводу російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, здатних нести ядерну зброю, а також винищувачів Су-35, що пролетіли вздовж західного узбережжя країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна досі не отримала далекобійну ракету Meteor через відсутність у ЗСУ сумісного винищувача, - Defence Express