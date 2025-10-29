МіГ-29 знищив будівлю з окупантами на південному напрямку. ВIДЕО
В мережі опублікували відеозапис, на якому українські пілоти завдають удару по місцю скупчення окупантів на півдні.
Пілот МіГ-29МУ1 ракетними пусками знищив будівлю, де перебували штурмові групи загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.
Александр Иванов #442761
29.10.2025 20:56
Ирина Александра
29.10.2025 20:56
Toyvo Sivergs #552969
29.10.2025 21:28
