МіГ-29 знищив будівлю з окупантами на південному напрямку. ВIДЕО

В мережі опублікували відеозапис, на якому українські пілоти завдають удару по місцю скупчення окупантів на півдні.

Пілот МіГ-29МУ1 ракетними пусками знищив будівлю, де перебували штурмові групи загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ

армія рф (19261) літак (3073) знищення (8620) винищувач (53)
Й утілізувати тепер не потрібно буде той біомусор.
29.10.2025 20:56 Відповісти
блискавично.. Слава ЗСУ!
29.10.2025 20:56 Відповісти
Дуже гарно, як в кіно!!
29.10.2025 21:28 Відповісти
 
 