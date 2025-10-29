УКР
1 150 5

Після двох ударів дронів 66-ї ОМБр окупант вистрелив собі в голову. ВIДЕО

Оператори дронів 66-ї окремої механізованої бригади оприлюднили відео самоліквідації окупанта на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після двох влучань ударних дронів загарбник, лежачи в хащах, здійснює постріл собі в голову.

Бійці іронічно коментують під відео: "Черговий мільйонер". 

До слова, раніше повідомлялося, що окупант не втік від українського дрона та вистрілив собі в голову при наближенні українського БпЛА.

армія рф (19261) знищення (8620) дрони (6208) 66 окрема механізована бригада (42)
29.10.2025 18:57 Відповісти
Маладєц! Мєткiй стрєлок!
29.10.2025 19:15 Відповісти
біосміття
29.10.2025 19:29 Відповісти
Схоже, що їм це подобаєься.
29.10.2025 20:10 Відповісти
 
 