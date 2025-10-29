Після двох ударів дронів 66-ї ОМБр окупант вистрелив собі в голову. ВIДЕО

Оператори дронів 66-ї окремої механізованої бригади оприлюднили відео самоліквідації окупанта на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після двох влучань ударних дронів загарбник, лежачи в хащах, здійснює постріл собі в голову.

Бійці іронічно коментують під відео: "Черговий мільйонер".

До слова, раніше повідомлялося, що окупант не втік від українського дрона та вистрілив собі в голову при наближенні українського БпЛА.

