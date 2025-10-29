1 150 5
Після двох ударів дронів 66-ї ОМБр окупант вистрелив собі в голову. ВIДЕО
Оператори дронів 66-ї окремої механізованої бригади оприлюднили відео самоліквідації окупанта на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після двох влучань ударних дронів загарбник, лежачи в хащах, здійснює постріл собі в голову.
Бійці іронічно коментують під відео: "Черговий мільйонер".
До слова, раніше повідомлялося, що окупант не втік від українського дрона та вистрілив собі в голову при наближенні українського БпЛА.
