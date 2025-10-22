431 7
Не втік від українського дрона: окупант вистрілив собі в голову при наближенні українського БпЛА. ВIДЕО
Оператори дронів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ зафільмували момент самоліквідації російського військовослужбовця на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як поранений окупант повзе дорогою, намагаючись утекти від ударного безпілотника. Усвідомивши неминучість ураження, він зупиняється, сідає та здійснює постріл собі в голову.
Відео оприлюднили бійці у телеграм-каналі та іронічно коментують загарбника: "Не треба, я сам".
Як повідомлялося раніше, ще одного окупанта-самовбивцю підкинуло і гепнуло об землю від закладеної під бронежилет гранати.
@ "На Покровському напрямку ворог почав застосовувати новий тактичний прийом для пошуку точок вильоту, наших FPV пілотів. Вона полягає у спорядженні розвідувального FPV 8-10 дюймів пристроєм «Зеркальце» частоти 5,8 та 3,3 та поєднанні його з Mini Dvr рекордером, який виконує функцію моментального захвату зображення. Споряджений таким чином дрон методично висить почергово над лісосмугами. Після роботи над кожною лісосмугою дрон вертається перезаряджає акумулятори та СД картку пам'яті на нову.
Тобто під час знаходження над лісопосадкою у випадку активності наших дронів ДВР приймач фіксує перехоплений відеопотік. Картки пам'яті збираються та передаються в штаб(ворожий) для аналізу та подальшого вирахування позицій вильотів наших пілотів.
За свідченням противника важливо не ставити передавач на саме «Зеркальце». Воно буде сканувати єфір та при виявленні корисного сигналу буде виводити аналоговий відеосигнал на Mini DVR рекордер."
"Вони запустили цей свій сканер, ввімкнули режим стабілізації на точці спостереження, вимкнули камеру і висять записують автоматично сигнали відео, потім повертають і дешифрують..."
Рекомендації:
@ Ставьте норм керування, яке дозволяє вихід у квадрат автоматично, і там вмикайте вже камеру. На крилах всі адекватні пілоти так давно роблять.