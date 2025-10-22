Не втік від українського дрона: окупант вистрілив собі в голову при наближенні українського БпЛА. ВIДЕО

Оператори дронів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ зафільмували момент самоліквідації російського військовослужбовця на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як поранений окупант повзе дорогою, намагаючись утекти від ударного безпілотника. Усвідомивши неминучість ураження, він зупиняється, сідає та здійснює постріл собі в голову.

Відео оприлюднили бійці у телеграм-каналі та іронічно коментують загарбника: "Не треба, я сам".

Як повідомлялося раніше, ще одного окупанта-самовбивцю підкинуло і гепнуло об землю від закладеної під бронежилет гранати.

