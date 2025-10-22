РУС
Не убежал от украинского дрона: оккупант выстрелил себе в голову при приближении украинского БПЛА. ВИДЕО

Операторы дронов 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ сняли момент самоликвидации российского военнослужащего на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как раненый оккупант ползет по дороге, пытаясь убежать от ударного беспилотника. Осознав неизбежность поражения, он останавливается, садится и производит выстрел себе в голову.

Видео обнародовали бойцы в телеграм-канале и иронично комментируют захватчика: "Не надо, я сам".

Как сообщалось ранее, еще одного оккупанта-самоубийцу подбросило и шлепнуло о землю от заложенной под бронежилет гранаты.

Оккупанта-самоубийцу подбросило и шлепнуло о землю от заложенной под бронежилет гранаты.

армия РФ (20997) самоубийство (1036) уничтожение (8226) дроны (5169) 77 ОАБ (36) Харьковская область (1757) Купянский район (465) Купянск (803)
молодець.
22.10.2025 17:59 Ответить
І треба було їхати для цього в Україну,як можна було зробити це у себе в облізлому бараці,заодно і ще когось прихопив би,дегенерати якісь.
22.10.2025 18:07 Ответить
Головне, що кацапи вже розумiють, що у нашiй землi, компромiс не припустимий.
22.10.2025 18:13 Ответить
По всій видимості цей лаптєноий добросовісно зекономив для ЗСУ цілий дрон.
22.10.2025 18:43 Ответить
Автоматично все робив із автомата.....
22.10.2025 18:07 Ответить
Жигуля за тее не дадуть.
22.10.2025 18:14 Ответить
Та да.Зараз навіть квиток в цирк чи кіло пельменей під великим питанням.
22.10.2025 18:31 Ответить
Чому ж вони дома не стріляють ся!? Навіщо ж так далеко їхати?
22.10.2025 18:18 Ответить
Щодо роботи дронарів:

@ "На Покровському напрямку ворог почав застосовувати новий тактичний прийом для пошуку точок вильоту, наших FPV пілотів. Вона полягає у спорядженні розвідувального FPV 8-10 дюймів пристроєм «Зеркальце» частоти 5,8 та 3,3 та поєднанні його з Mini Dvr рекордером, який виконує функцію моментального захвату зображення. Споряджений таким чином дрон методично висить почергово над лісосмугами. Після роботи над кожною лісосмугою дрон вертається перезаряджає акумулятори та СД картку пам'яті на нову.
Тобто під час знаходження над лісопосадкою у випадку активності наших дронів ДВР приймач фіксує перехоплений відеопотік. Картки пам'яті збираються та передаються в штаб(ворожий) для аналізу та подальшого вирахування позицій вильотів наших пілотів.
За свідченням противника важливо не ставити передавач на саме «Зеркальце». Воно буде сканувати єфір та при виявленні корисного сигналу буде виводити аналоговий відеосигнал на Mini DVR рекордер."
"Вони запустили цей свій сканер, ввімкнули режим стабілізації на точці спостереження, вимкнули камеру і висять записують автоматично сигнали відео, потім повертають і дешифрують..."

Рекомендації:
@ Ставьте норм керування, яке дозволяє вихід у квадрат автоматично, і там вмикайте вже камеру. На крилах всі адекватні пілоти так давно роблять.
22.10.2025 18:21 Ответить
Красавчик! Но лучше бы он этим занимался дома в кругу семьи.
22.10.2025 18:39 Ответить
уррааа
22.10.2025 18:39 Ответить
Кароші рюзьґє.
22.10.2025 19:11 Ответить
 
 