Не убежал от украинского дрона: оккупант выстрелил себе в голову при приближении украинского БПЛА. ВИДЕО

Операторы дронов 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ сняли момент самоликвидации российского военнослужащего на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как раненый оккупант ползет по дороге, пытаясь убежать от ударного беспилотника. Осознав неизбежность поражения, он останавливается, садится и производит выстрел себе в голову.

Видео обнародовали бойцы в телеграм-канале и иронично комментируют захватчика: "Не надо, я сам".

Как сообщалось ранее, еще одного оккупанта-самоубийцу подбросило и шлепнуло о землю от заложенной под бронежилет гранаты.

