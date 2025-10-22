Оккупанта-самоубийцу подбросило и швырнуло на землю от заложенной под бронежилет гранаты. ВИДЕО

Тяжелораненый россиянин подорвал себя гранатой на поле боя в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, самоподрыв оккупанта сняла камера украинского беспилотника. На записи видно, что после взрыва гранаты тело оккупанта подбросило вверх, а затем шлепнулось на землю.

