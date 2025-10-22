РУС
Самоубийство оккупантов на поле боя
1 361 5

Оккупанта-самоубийцу подбросило и швырнуло на землю от заложенной под бронежилет гранаты. ВИДЕО

Тяжелораненый россиянин подорвал себя гранатой на поле боя в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, самоподрыв оккупанта сняла камера украинского беспилотника. На записи видно, что после взрыва гранаты тело оккупанта подбросило вверх, а затем шлепнулось на землю.

Автор: 

армия РФ (20997) самоубийство (1036) Донецкая область (11056)
Хочеться щоби всіх кацапів так кидало об землю ,
як цього дибіла- окупанта😠
22.10.2025 13:59 Ответить
Хай iх кидае, а хоч i об одвiрки, а хоч i вiд однiеi лиш згадки про украiнськi визвольнi вiйська.
22.10.2025 14:06 Ответить
Та йому лускунчика в балетi грати -Таке па витворяти...
22.10.2025 14:02 Ответить
Потрібно було вибухівки побільше підкласти - так і додоіу на свої ***** міг по орбіті повернутися...
22.10.2025 14:38 Ответить
 
 