Оккупанта-самоубийцу подбросило и швырнуло на землю от заложенной под бронежилет гранаты. ВИДЕО
Тяжелораненый россиянин подорвал себя гранатой на поле боя в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, самоподрыв оккупанта сняла камера украинского беспилотника. На записи видно, что после взрыва гранаты тело оккупанта подбросило вверх, а затем шлепнулось на землю.
як цього дибіла- окупанта😠