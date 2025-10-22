РУС
Минус шесть оккупантов: боевая работа операторов дронов 66-й ОМБр на Лиманском направлении

Операторы дронов 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго уничтожили по меньшей мере шестерых оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице подразделения опубликована видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Осень вносит свои коррективы в характер боев на Лиманском фронте. Густая "зеленка" постепенно опадает, а затем у оккупантов ежедневно все меньше шансов спрятаться от пристального надзора операторов ударных БПЛА 66 ОМБр им. князя М. Храброго. Одиночные временно живые россияне в посадках больше не являются недосягаемой целью. Ведь когда на охоту выходят дронари 2 мехбата "Внуки Адольфиевны", то обнаруженный оккупант - значит уничтожен!", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 66-й бригады и пограничники ГПСУ ликвидировали двух россиян, которые отказались сдаться в плен. ВИДЕО

Добра робота Захисників України!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Це вам не міндіч з даниловим, гончаруком, умеровим, шифером та шурмою і дубілєтом чи аброхамієм з катлєтою!! Єрмак, з гетьманцевим і татаровим, можуть засвідчити!
22.10.2025 12:26 Ответить
 
 