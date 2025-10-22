УКР
Мінус шестеро окупантів: бойова робота оператори дронів 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили щонайменше шістьох окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці підрозділу опублікований відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів.

"Осінь вносить свої корективи в характер боїв на Лиманському фронті. Густа "зеленка" поступово опадає, а відтак в окупантів щодня все менше шансів заховатися від пильного нагляду операторів ударних БпЛА 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго. Поодинокі тимчасово живі росіяни в посадках більше не є недосяжною ціллю. Адже коли на полювання виходять дронарі 2 мехбату "Онуки Адольфівни", то виявлений окупант - означає знищений!", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 66-ї бригади та прикордонники ДПСУ ліквідували двох росіян, які відмовилися здатися в полон. ВIДЕО

армія рф (19158) знищення (8550) дрони (6122) 66 окрема механізована бригада (41)
Добра робота Захисників України!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Це вам не міндіч з даниловим, гончаруком, умеровим, шифером та шурмою і дубілєтом чи аброхамієм з катлєтою!! Єрмак, з гетьманцевим і татаровим, можуть засвідчити!
22.10.2025 12:26 Відповісти
 
 