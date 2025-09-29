Бійці 66-ї бригади та прикордонники ДПСУ ліквідували двох росіян, які відмовилися здатися в полон. ВIДЕО
Українські бійці 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго спільно з прикордонниками ДПСУ провели успішну зачистку ворожого укриття на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові змогли впритул наблизитися до позиції окупантів та ліквідували двоє росіян.
Окупантам запропонували здатися в полон, однак вони відмовилися - у відповідь отримали гранати "в нору".
"Як результат - обоє росіян успішно ліквідовані", - зазначили бійці у своєму телеграм-каналі.
