Бійці 66-ї бригади та прикордонники ДПСУ ліквідували двох росіян, які відмовилися здатися в полон. ВIДЕО

Українські бійці 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго спільно з прикордонниками ДПСУ провели успішну зачистку ворожого укриття на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові змогли впритул наблизитися до позиції окупантів та ліквідували двоє росіян.

Окупантам запропонували здатися в полон, однак вони відмовилися - у відповідь отримали гранати "в нору".

"Як результат - обоє росіян успішно ліквідовані", - зазначили бійці у своєму телеграм-каналі.

