Бойцы 66-й бригады и пограничники ГПСУ ликвидировали двух россиян, отказавшихся сдаться в плен. ВИДЕО

Украинские бойцы 2-го механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго совместно с пограничниками ГПСУ провели успешную зачистку вражеского укрытия на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные смогли вплотную приблизиться к позиции оккупантов и ликвидировали двух россиян.

Оккупантам предложили сдаться в плен, однако они отказались - в ответ получили гранаты "в нору".

"Как результат - оба россиянина успешно ликвидированы", - отметили бойцы в своем телеграм-канале.

