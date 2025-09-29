Бойцы 66-й бригады и пограничники ГПСУ ликвидировали двух россиян, отказавшихся сдаться в плен. ВИДЕО
Украинские бойцы 2-го механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго совместно с пограничниками ГПСУ провели успешную зачистку вражеского укрытия на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные смогли вплотную приблизиться к позиции оккупантов и ликвидировали двух россиян.
Оккупантам предложили сдаться в плен, однако они отказались - в ответ получили гранаты "в нору".
"Как результат - оба россиянина успешно ликвидированы", - отметили бойцы в своем телеграм-канале.
