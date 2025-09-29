РУС
Бойцы 1-й Северской бригады ликвидировали четырех оккупантов: в блиндаже, лесополосе и воде. ВИДЕО

Батальон беспилотных систем 1-й Северской бригады продемонстрировал серию эффектных ударов по вражеской пехоте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидированы два оккупанта в блиндаже, один - в лесополосе, еще один - в воде, а также уничтожен вражеский дрон на крыше здания.

"Каждый метр территории имеет значение, а каждая секунда - на счету. В этом видео - мастерство нашего батальона беспилотных систем", - отмечают в бригаде.

Школярі годинами просижують за екраном комп'ютера, граючи в різні ігри. Багато з них ставши 18літніми вже мають такі знання і навички, що після короткої підготовки будуть набагато кращими дроноводами ніж сорокорічні дядьки за пультом.
До речі школярів в країнах Балтії навчають керувати безпілотниками.
29.09.2025 23:28 Ответить
галавакружєніє от успехав? це ж було вже, включно з шашликами...
29.09.2025 23:39 Ответить
ти диви як Чапаєви по воді розселилися...
29.09.2025 23:29 Ответить
А хурал-річку слабо було переплисти?)
Жабы чманіють, і сницця падлі страшний сон - накабздон входить "на біс"!
29.09.2025 23:39 Ответить
І боброєдка як бобер, дає той дуб, його плекає, але ж давідич, шо кабздуб, дає помірять парика їй...
