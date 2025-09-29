Бойцы 1-й Северской бригады ликвидировали четырех оккупантов: в блиндаже, лесополосе и воде. ВИДЕО
Батальон беспилотных систем 1-й Северской бригады продемонстрировал серию эффектных ударов по вражеской пехоте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидированы два оккупанта в блиндаже, один - в лесополосе, еще один - в воде, а также уничтожен вражеский дрон на крыше здания.
"Каждый метр территории имеет значение, а каждая секунда - на счету. В этом видео - мастерство нашего батальона беспилотных систем", - отмечают в бригаде.
До речі школярів в країнах Балтії навчають керувати безпілотниками.
Жабы чманіють, і сницця падлі страшний сон - накабздон входить "на біс"!