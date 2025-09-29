УКР
Бійці 1-ї Сіверської бригади ліквідували чотирьох окупантів: у бліндажі, лісосмузі та воді. ВIДЕО

Батальйон безпілотних систем 1-ї Сіверської бригади продемонстрував серію ефектних ударів по ворожій піхоті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано двох окупантів у бліндажі, одного - в лісосмузі, ще одного - у воді, а також знищено ворожий дрон на даху будівлі.

"Кожен метр території має значення, а кожна секунда - на рахунку. У цьому відео - майстерність нашого батальйону безпілотних систем", - зазначають у бригаді.

Школярі годинами просижують за екраном комп'ютера, граючи в різні ігри. Багато з них ставши 18літніми вже мають такі знання і навички, що після короткої підготовки будуть набагато кращими дроноводами ніж сорокорічні дядьки за пультом.
До речі школярів в країнах Балтії навчають керувати безпілотниками.
29.09.2025 23:28 Відповісти
галавакружєніє от успехав? це ж було вже, включно з шашликами...
29.09.2025 23:39 Відповісти
ти диви як Чапаєви по воді розселилися...
29.09.2025 23:29 Відповісти
А хурал-річку слабо було переплисти?)
Жабы чманіють, і сницця падлі страшний сон - накабздон входить "на біс"!
29.09.2025 23:39 Відповісти
І боброєдка як бобер, дає той дуб, його плекає, але ж давідич, шо кабздуб, дає помірять парика їй...
29.09.2025 23:43 Відповісти
Скільки дронів на одного орка витратили мазили. Ну навіщо на великій швидкості атакувати якщо не вмієш літати.
30.09.2025 01:11 Відповісти
 
 