Бійці 1-ї Сіверської бригади ліквідували чотирьох окупантів: у бліндажі, лісосмузі та воді. ВIДЕО
Батальйон безпілотних систем 1-ї Сіверської бригади продемонстрував серію ефектних ударів по ворожій піхоті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано двох окупантів у бліндажі, одного - в лісосмузі, ще одного - у воді, а також знищено ворожий дрон на даху будівлі.
"Кожен метр території має значення, а кожна секунда - на рахунку. У цьому відео - майстерність нашого батальйону безпілотних систем", - зазначають у бригаді.
До речі школярів в країнах Балтії навчають керувати безпілотниками.
Жабы чманіють, і сницця падлі страшний сон - накабздон входить "на біс"!