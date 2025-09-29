Бійці 1-ї Сіверської бригади ліквідували чотирьох окупантів: у бліндажі, лісосмузі та воді. ВIДЕО

Батальйон безпілотних систем 1-ї Сіверської бригади продемонстрував серію ефектних ударів по ворожій піхоті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано двох окупантів у бліндажі, одного - в лісосмузі, ще одного - у воді, а також знищено ворожий дрон на даху будівлі.

"Кожен метр території має значення, а кожна секунда - на рахунку. У цьому відео - майстерність нашого батальйону безпілотних систем", - зазначають у бригаді.

