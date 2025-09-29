Бійці бригади "Спартан" ліквідували 10 окупантів, які ховалися в полі, лісі та зруйнованій будівлі. ВIДЕО

Воїни 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Національної гвардії України ліквідували щонайменше десяток окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські безпілотники точними скидами знищили шістьох загарбників у полі, двох - на дорозі, одного - в лісосмузі, ще один був ліквідований у зруйнованому елементі будівлі.

Російські військові просуваються без належного екіпірування - часто без бронежилетів і касок, повз тіла раніше знищених штурмових груп.

"Дорога росіян в один кінець", - коментують бійці бригади під відео.

Дивіться також: Оператори дронів 63-ї ОМБр знищили більше двох десятків окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!