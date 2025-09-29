Бійці бригади "Спартан" ліквідували 10 окупантів, які ховалися в полі, лісі та зруйнованій будівлі. ВIДЕО
Воїни 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Національної гвардії України ліквідували щонайменше десяток окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські безпілотники точними скидами знищили шістьох загарбників у полі, двох - на дорозі, одного - в лісосмузі, ще один був ліквідований у зруйнованому елементі будівлі.
Російські військові просуваються без належного екіпірування - часто без бронежилетів і касок, повз тіла раніше знищених штурмових груп.
"Дорога росіян в один кінець", - коментують бійці бригади під відео.
