УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8991 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
564 1

Бійці бригади "Спартан" ліквідували 10 окупантів, які ховалися в полі, лісі та зруйнованій будівлі. ВIДЕО

Воїни 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Національної гвардії України ліквідували щонайменше десяток окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські безпілотники точними скидами знищили шістьох загарбників у полі, двох - на дорозі, одного - в лісосмузі, ще один був ліквідований у зруйнованому елементі будівлі.

Російські військові просуваються без належного екіпірування - часто без бронежилетів і касок, повз тіла раніше знищених штурмових груп.

"Дорога росіян в один кінець", - коментують бійці бригади під відео.

Дивіться також: Оператори дронів 63-ї ОМБр знищили більше двох десятків окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

армія рф (18851) знищення (8334) Донецька область (9695) дрони (5783) Покровськ (830) Покровський район (1038)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарно, гарно..
показати весь коментар
29.09.2025 21:58 Відповісти
 
 