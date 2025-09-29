Бойцы "Спартан" ликвидировали 10 оккупантов, которые прятались в поле, лесу и разрушенном здании. ВИДЕО
Воины 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан" Национальной гвардии Украины ликвидировали по меньшей мере десяток оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские беспилотники точными сбросами уничтожили шестерых захватчиков в поле, двух - на дороге, одного - в лесополосе, еще один был ликвидирован в разрушенном элементе здания.
Российские военные продвигаются без надлежащей экипировки - часто без бронежилетов и касок, мимо тел ранее уничтоженных штурмовых групп.
"Дорога россиян в один конец", - комментируют бойцы бригады под видео.
