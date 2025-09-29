РУС
Бойцы "Спартан" ликвидировали 10 оккупантов, которые прятались в поле, лесу и разрушенном здании. ВИДЕО

Воины 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан" Национальной гвардии Украины ликвидировали по меньшей мере десяток оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские беспилотники точными сбросами уничтожили шестерых захватчиков в поле, двух - на дороге, одного - в лесополосе, еще один был ликвидирован в разрушенном элементе здания.

Российские военные продвигаются без надлежащей экипировки - часто без бронежилетов и касок, мимо тел ранее уничтоженных штурмовых групп.

"Дорога россиян в один конец", - комментируют бойцы бригады под видео.

Смотрите также: Операторы дронов 63-й ОМБр уничтожили более двух десятков оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20698) уничтожение (8016) Донецкая область (10871) дроны (4871) Покровск (798) Покровский район (1031)
