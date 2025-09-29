Операторы дронов 63-й ОМБр уничтожили более двух десятков оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили более двух десятков оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Последовательное уничтожение 22-х российских солдат операторами дронов 63-й отдельной механизированной бригады, которые ни на мгновение не останавливают конвейер смерти для оккупантов на Лиманском направлении, Донецкая область", - отмечается в комментарии к записи.

