Операторы дронов 63-й ОМБр уничтожили более двух десятков оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов из 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили более двух десятков оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Последовательное уничтожение 22-х российских солдат операторами дронов 63-й отдельной механизированной бригады, которые ни на мгновение не останавливают конвейер смерти для оккупантов на Лиманском направлении, Донецкая область", - отмечается в комментарии к записи.
вася #610823
Владислав Сварчевський
