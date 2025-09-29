Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 109 590 человек (+1080 за сутки), 11 218 танков, 33 284 артсистемы, 23 290 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 109 590 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1109590 (+1080) человек

танков - 11218 (+7) ед

боевых бронированных машин - 23290 (+0) ед

артиллерийских систем - 33284 (+53) ед

РСЗО - 1504 (+1) ед

средства ПВО - 1224 (+1) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 65002 (+617)

крылатые ракеты - 3790 (+43)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63151 (+111)

специальная техника - 3979 (+2)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон ВСУ поразил в кустах оккупанта со спущенными штанами. ВИДЕО 18+