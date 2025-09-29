РУС
2 661 8

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 109 590 человек (+1080 за сутки), 11 218 танков, 33 284 артсистемы, 23 290 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 109 590 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1109590 (+1080) человек

танков - 11218 (+7) ед

боевых бронированных машин - 23290 (+0) ед

артиллерийских систем - 33284 (+53) ед

РСЗО - 1504 (+1) ед

средства ПВО - 1224 (+1) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 65002 (+617)

крылатые ракеты - 3790 (+43)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63151 (+111)

специальная техника - 3979 (+2)

Инфографика

Автор: 

армия РФ (20692) Генштаб ВС (7015) ликвидация (4077) уничтожение (8011)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
29.09.2025 08:01 Ответить
Здохли максими, так і йух з ними. Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 08:01 Ответить
Так це маленька позаблокова , безʼядерна Україна !
А уявіть , що до нас доєдналися Японія, Німеччина, Фінляндія, Грузія, Казахстан , Балтія , Турція ці цифри по ножилися б на 20 і смердюча колонія нарешті б померла за рік два
показать весь комментарий
29.09.2025 08:08 Ответить
617 безпілотників, переймайте досвід, а то ваші 4 з 19 виглядають якось слабенько як для НАТО
показать весь комментарий
29.09.2025 08:16 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 08:27 Ответить
Минув 4240 день москальсько-української війни.
175!! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
З броні тільки танкі - 7. Арта, ППО та спецтехніка файно, логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
БПЛА перевалили за 65000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 109 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
показать весь комментарий
29.09.2025 08:52 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 08:54 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 09:59 Ответить
 
 