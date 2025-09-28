РУС
2 032 12

Дрон ВСУ поразил оккупанта в кустах со спущенными штанами

Оккупант на Донбассе вышел из посадки, чтобы "справить нужду" - и в этот момент его поразил дрон ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный так "спешил", что даже не подумал натянуть штаны при появлении ударного беспилотника.

Видео с этим эпизодом украинские защитники обнародовали в соцсетях.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (20692) уничтожение (8011) дроны (4854)
+7
В Улан-Удє йому не сpaлося.
Змусили ЗСУ проктологами попрацювати.
28.09.2025 16:07 Ответить
+5
Григорій Лєпс: Парус, парвали парус!
🤭😆😂
28.09.2025 16:12 Ответить
+3
до кацапів краще доходить через дупу, бо голова в них порожня
28.09.2025 16:10 Ответить
28.09.2025 16:07 Ответить
Перед боєм "організм" відчув "нужду"
28.09.2025 16:09 Ответить
до кацапів краще доходить через дупу, бо голова в них порожня
28.09.2025 16:10 Ответить
Засвітився
28.09.2025 16:10 Ответить
А казали, що "мальчік в трусіках"... Я щось не розгледів... трусіків...))))
28.09.2025 16:11 Ответить
28.09.2025 16:12 Ответить
Питання одне до дронарів: воно встигло запаскудити нашу землю чи поїде на ***** обісраним?
28.09.2025 16:13 Ответить
Кацапи в нас кожну ніч виносять будинки та вбивають дітей, а ми задовольняємось що якогось серуна кацапа утилізували. Де палаючі болота, мля?!
28.09.2025 16:19 Ответить
без дупи йому буде краще, думати не треба)
28.09.2025 16:59 Ответить
Дрон ЗСУ вразив окупанта в кущах зі спущеними штанамим. ВIДЕО 18+

 Подібні повідомлення: "вразив окупанта в кущах зі спущеними штанами" на фоні трагедії у містах України - знущання...

Яка мета подібних ...?

Невже те ""вразив окупанта в кущах зі спущеними штанами" урівноважує те, що в Києві...
28.09.2025 17:14 Ответить
Знайшов таки кацап на свою дупу пригоду.
28.09.2025 17:15 Ответить
кляті біндєрівці, вже дісталися до хлопчиків бєз трусиків, розірвавши кідарські скрєпи.
28.09.2025 17:22 Ответить
 
 