Дрон ВСУ поразил оккупанта в кустах со спущенными штанами
Оккупант на Донбассе вышел из посадки, чтобы "справить нужду" - и в этот момент его поразил дрон ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный так "спешил", что даже не подумал натянуть штаны при появлении ударного беспилотника.
Видео с этим эпизодом украинские защитники обнародовали в соцсетях.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Змусили ЗСУ проктологами попрацювати.
🤭😆😂
Подібні повідомлення: "вразив окупанта в кущах зі спущеними штанами" на фоні трагедії у містах України - знущання...
Яка мета подібних ...?
Невже те ""вразив окупанта в кущах зі спущеними штанами" урівноважує те, що в Києві...