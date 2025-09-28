Дрон ВСУ поразил оккупанта в кустах со спущенными штанами

Оккупант на Донбассе вышел из посадки, чтобы "справить нужду" - и в этот момент его поразил дрон ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный так "спешил", что даже не подумал натянуть штаны при появлении ударного беспилотника.

Видео с этим эпизодом украинские защитники обнародовали в соцсетях.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

