Дроны ВСУ уничтожают оккупантов в лесу, на дороге, днем и ночью. ВИДЕО

Подразделения БПЛА 42-й отдельной механизированной бригады уничтожают врага на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные обнаружили оккупантов в лесной местности и нанесли по ним удар с дронов.

Также уничтожен автомобиль оккупантов, который двигался на открытой местности, замаскированное укрытие и личный состав войск РФ. Украинские дронари показали кадры уничтожения врага в дневное и ночное время.

Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Бо Умеров з РНБОУ, дуже заклопотаний майновими питаннями в США, яка там війна, майно звідкись взялося в Філадельфії, у державного служки, з такими мізерними окладами….
Слідчим з ГПУ СБУ БЕБ САП НАЗК ….. не на часі, зайняті міндічем, чирнишовим, шурмою, та іншими служками з Урядового кварталу?!?!?
Аброхамія у ВРУ, тільки встигає листи писати, з підписами подєльників…
показать весь комментарий
28.09.2025 14:00 Ответить
Надо понимать пани та панове, что уничтожение кацапской мразоты везде и всегда, есть дело полезное, приятное и богоугодное а посему, СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
28.09.2025 14:31 Ответить
 
 