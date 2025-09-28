Дроны ВСУ уничтожают оккупантов в лесу, на дороге, днем и ночью. ВИДЕО

Подразделения БПЛА 42-й отдельной механизированной бригады уничтожают врага на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные обнаружили оккупантов в лесной местности и нанесли по ним удар с дронов.

Также уничтожен автомобиль оккупантов, который двигался на открытой местности, замаскированное укрытие и личный состав войск РФ. Украинские дронари показали кадры уничтожения врага в дневное и ночное время.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" уничтожили 54 российских оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!