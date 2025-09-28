Дроны ВСУ уничтожают оккупантов в лесу, на дороге, днем и ночью. ВИДЕО
Подразделения БПЛА 42-й отдельной механизированной бригады уничтожают врага на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные обнаружили оккупантов в лесной местности и нанесли по ним удар с дронов.
Также уничтожен автомобиль оккупантов, который двигался на открытой местности, замаскированное укрытие и личный состав войск РФ. Украинские дронари показали кадры уничтожения врага в дневное и ночное время.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо Умеров з РНБОУ, дуже заклопотаний майновими питаннями в США, яка там війна, майно звідкись взялося в Філадельфії, у державного служки, з такими мізерними окладами….
Слідчим з ГПУ СБУ БЕБ САП НАЗК ….. не на часі, зайняті міндічем, чирнишовим, шурмою, та іншими служками з Урядового кварталу?!?!?
Аброхамія у ВРУ, тільки встигає листи писати, з підписами подєльників…