Дрони ЗСУ знищують окупантів у лісі, на дорозі, вдень і вночі. ВIДЕО
Підрозділи БПЛА 42-ї окремої механізованої бригади нищать ворога на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові виявили окупантів у лісовій місцевості та завдали по них удару з дронів.
Також знищено автомобіль окупантів, який рухався на відкритій місцевості, замасковане укриття та особовий склад військ РФ. Українські дронарі показали кадри знищення ворога в денний та нічний час.
Бо Умеров з РНБОУ, дуже заклопотаний майновими питаннями в США, яка там війна, майно звідкись взялося в Філадельфії, у державного служки, з такими мізерними окладами….
Слідчим з ГПУ СБУ БЕБ САП НАЗК ….. не на часі, зайняті міндічем, чирнишовим, шурмою, та іншими служками з Урядового кварталу?!?!?
Аброхамія у ВРУ, тільки встигає листи писати, з підписами подєльників…