Дрони ЗСУ знищують окупантів у лісі, на дорозі, вдень і вночі. ВIДЕО

Підрозділи БПЛА 42-ї окремої механізованої бригади нищать ворога на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові виявили окупантів у лісовій місцевості та завдали по них удару з дронів.

Також знищено автомобіль окупантів, який рухався на відкритій місцевості, замасковане укриття та особовий склад військ РФ. Українські дронарі показали кадри знищення ворога в денний та нічний час.

