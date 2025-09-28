УКР
Дрони ЗСУ знищують окупантів у лісі, на дорозі, вдень і вночі. ВIДЕО

Підрозділи БПЛА 42-ї окремої механізованої бригади нищать ворога на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові виявили окупантів у лісовій місцевості та завдали по них удару з дронів.

Також знищено автомобіль окупантів, який рухався на відкритій місцевості, замасковане укриття та особовий склад військ РФ. Українські дронарі показали кадри знищення ворога в денний та нічний час.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" знищили 54 російських окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18845) безпілотник (4948) знищення (8328) Донецька область (9687) Покровськ (827) 42 окрема механізована бригада (15) Покровський район (1033)
Коментувати
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Бо Умеров з РНБОУ, дуже заклопотаний майновими питаннями в США, яка там війна, майно звідкись взялося в Філадельфії, у державного служки, з такими мізерними окладами….
Слідчим з ГПУ СБУ БЕБ САП НАЗК ….. не на часі, зайняті міндічем, чирнишовим, шурмою, та іншими служками з Урядового кварталу?!?!?
Аброхамія у ВРУ, тільки встигає листи писати, з підписами подєльників…
28.09.2025 14:00 Відповісти
 
 