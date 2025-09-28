Дрон ЗСУ вразив в кущах окупанта зі спущеними штанамим. ВIДЕО 18+

Окупант на Донбасі вийшов з посадки, щоб "справити потребу" - і в цей момент його вразив дрон ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий так "поспішав", що навіть не подумав натягнути штани при появі ударного безпілотника.

Відео з цим епізодом українські захисники оприлюднили в соцмережах.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

