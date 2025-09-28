УКР
Дрон ЗСУ вразив в кущах окупанта зі спущеними штанамим. ВIДЕО 18+

Окупант на Донбасі вийшов з посадки, щоб "справити потребу" - і в цей момент його вразив дрон ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий так "поспішав", що навіть не подумав натягнути штани при появі ударного безпілотника.

Відео з цим епізодом українські захисники оприлюднили в соцмережах.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18845) знищення (8328) дрони (5768)
В Улан-Удє йому не сpaлося.
Змусили ЗСУ проктологами попрацювати.
28.09.2025 16:07 Відповісти
Григорій Лєпс: Парус, парвали парус!
🤭😆😂
28.09.2025 16:12 Відповісти
до кацапів краще доходить через дупу, бо голова в них порожня
28.09.2025 16:10 Відповісти
Перед боєм "організм" відчув "нужду"
28.09.2025 16:09 Відповісти
Засвітився
28.09.2025 16:10 Відповісти
А казали, що "мальчік в трусіках"... Я щось не розгледів... трусіків...))))
28.09.2025 16:11 Відповісти
Питання одне до дронарів: воно встигло запаскудити нашу землю чи поїде на ***** обісраним?
28.09.2025 16:13 Відповісти
Кацапи в нас кожну ніч виносять будинки та вбивають дітей, а ми задовольняємось що якогось серуна кацапа утилізували. Де палаючі болота, мля?!
28.09.2025 16:19 Відповісти
без дупи йому буде краще, думати не треба)
28.09.2025 16:59 Відповісти
Дрон ЗСУ вразив окупанта в кущах зі спущеними штанамим. ВIДЕО 18+

 Подібні повідомлення: "вразив окупанта в кущах зі спущеними штанами" на фоні трагедії у містах України - знущання...

Яка мета подібних ...?

Невже те ""вразив окупанта в кущах зі спущеними штанами" урівноважує те, що в Києві...
28.09.2025 17:14 Відповісти
це ти намагався врівноважити, до себе претензіі кидай!
28.09.2025 17:31 Відповісти
Знайшов таки кацап на свою дупу пригоду.
28.09.2025 17:15 Відповісти
кляті біндєрівці, вже дісталися до хлопчиків бєз трусиків, розірвавши кідарські скрєпи.
28.09.2025 17:22 Відповісти
Мальчіка в трусіках свалілі... 80 лет живу таково не відел, фошисти-біндері поделалі...
28.09.2025 17:27 Відповісти
фу..всрасними москалським каханами навіть через екран запахло....
28.09.2025 17:34 Відповісти
На коцапську дупу є куй з гвинтом.
28.09.2025 17:48 Відповісти
очєчєство в опасностє
28.09.2025 17:52 Відповісти
 
 