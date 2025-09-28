Дрон ЗСУ вразив в кущах окупанта зі спущеними штанамим. ВIДЕО 18+
Окупант на Донбасі вийшов з посадки, щоб "справити потребу" - і в цей момент його вразив дрон ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий так "поспішав", що навіть не подумав натягнути штани при появі ударного безпілотника.
Відео з цим епізодом українські захисники оприлюднили в соцмережах.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Змусили ЗСУ проктологами попрацювати.
🤭😆😂
Подібні повідомлення: "вразив окупанта в кущах зі спущеними штанами" на фоні трагедії у містах України - знущання...
Яка мета подібних ...?
Невже те ""вразив окупанта в кущах зі спущеними штанами" урівноважує те, що в Києві...