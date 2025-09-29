УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 109 590 осіб (+1080 за добу), 11 218 танків, 33 284 артсистеми, 23 290 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 109 590 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб

танків – 11218 (+7) од

бойових броньованих машин – 23290 (+0) од

артилерійських систем – 33284 (+53) од

РСЗВ – 1504 (+1) од

засоби ППО – 1224 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617)

крилаті ракети – 3790 (+43)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни  – 63151 (+111)

спеціальна техніка – 3979 (+2)

Інфографіка

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
29.09.2025 08:01 Відповісти
Здохли максими, так і йух з ними. Слава ЗСУ!!!
29.09.2025 08:01 Відповісти
Так це маленька позаблокова , безʼядерна Україна !
А уявіть , що до нас доєдналися Японія, Німеччина, Фінляндія, Грузія, Казахстан , Балтія , Турція ці цифри по ножилися б на 20 і смердюча колонія нарешті б померла за рік два
29.09.2025 08:08 Відповісти
617 безпілотників, переймайте досвід, а то ваші 4 з 19 виглядають якось слабенько як для НАТО
29.09.2025 08:16 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
29.09.2025 08:27 Відповісти
Минув 4240 день москальсько-української війни.
175!! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
З броні тільки танкі - 7. Арта, ППО та спецтехніка файно, логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
БПЛА перевалили за 65000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 109 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
29.09.2025 08:52 Відповісти
29.09.2025 08:54 Відповісти
 
 