Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 109 590 осіб (+1080 за добу), 11 218 танків, 33 284 артсистеми, 23 290 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 109 590 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб
танків – 11218 (+7) од
бойових броньованих машин – 23290 (+0) од
артилерійських систем – 33284 (+53) од
РСЗВ – 1504 (+1) од
засоби ППО – 1224 (+1) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617)
крилаті ракети – 3790 (+43)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111)
спеціальна техніка – 3979 (+2)
А уявіть , що до нас доєдналися Японія, Німеччина, Фінляндія, Грузія, Казахстан , Балтія , Турція ці цифри по ножилися б на 20 і смердюча колонія нарешті б померла за рік два
175!! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
З броні тільки танкі - 7. Арта, ППО та спецтехніка файно, логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
БПЛА перевалили за 65000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 109 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.