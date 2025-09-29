Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 109 590 осіб (+1080 за добу), 11 218 танків, 33 284 артсистеми, 23 290 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 109 590 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб

танків – 11218 (+7) од

бойових броньованих машин – 23290 (+0) од

артилерійських систем – 33284 (+53) од

РСЗВ – 1504 (+1) од

засоби ППО – 1224 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617)

крилаті ракети – 3790 (+43)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111)

спеціальна техніка – 3979 (+2)

