Оператори дронів 63-ї ОМБр знищили більше двох десятків окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів із 63-ї окремої механізованої бригади знищили більше двох десятків окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Послідовне знищення 22-х російських солдатів операторами дронів 63-ї окремої механізованої бригади, які ані на мить не зупиняють конвеєр смерті для окупантів на Лиманському напрямку, Донецька область", - зазаначає у коментарі до запису.
