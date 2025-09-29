УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9873 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 042 2

Оператори дронів 63-ї ОМБр знищили більше двох десятків окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів із 63-ї окремої механізованої бригади знищили більше двох десятків окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Послідовне знищення 22-х російських солдатів операторами дронів 63-ї окремої механізованої бригади, які ані на мить не зупиняють конвеєр смерті для окупантів на Лиманському напрямку, Донецька область", - зазаначає у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 109 590 осіб (+1080 за добу), 11 218 танків, 33 284 артсистеми, 23 290 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (18851) знищення (8334) дрони (5783)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапам Украины захотилось - жрите
показати весь коментар
29.09.2025 14:27 Відповісти
А могли, під "бояру", накабздона на вінілі чи СД слухати... А так...
показати весь коментар
29.09.2025 14:56 Відповісти
 
 