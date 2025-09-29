Оператори дронів 63-ї ОМБр знищили більше двох десятків окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів із 63-ї окремої механізованої бригади знищили більше двох десятків окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Послідовне знищення 22-х російських солдатів операторами дронів 63-ї окремої механізованої бригади, які ані на мить не зупиняють конвеєр смерті для окупантів на Лиманському напрямку, Донецька область", - зазаначає у коментарі до запису.

