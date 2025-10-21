Оккупанты подорвали себя гранатами после атаки дронами 3-й бригады "Спартан". ВИДЕО 18+

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" зафиксировали кадры самоликвидации двух российских военных на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов после "жаркой" встречи с операторами дронов решили самостоятельно подорвать себя гранатами.

На видео видно, как один из захватчиков кладет гранату себе под бронежилет и подрывается. Другой сначала получает ранения от первого взрыва и только со второй попытки - подрывает себя.

Вследствие взрыва у одного из оккупантов разорвало живот.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

