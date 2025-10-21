РУС
Оккупанты подорвали себя гранатами после атаки дронами 3-й бригады "Спартан". ВИДЕО 18+

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" зафиксировали кадры самоликвидации двух российских военных на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов после "жаркой" встречи с операторами дронов решили самостоятельно подорвать себя гранатами.

На видео видно, как один из захватчиков кладет гранату себе под бронежилет и подрывается. Другой сначала получает ранения от первого взрыва и только со второй попытки - подрывает себя.

Вследствие взрыва у одного из оккупантов разорвало живот.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (20982) уничтожение (8216) Донецкая область (11046) 3 полк спецназа (27) дроны (5158) Покровск (825) Покровский район (1105)
Топ комментарии
+11
З яко готовністю вони це роблять. Ніби навмисно для цього на есвео йшли
21.10.2025 17:55 Ответить
21.10.2025 17:55 Ответить
+8
Дебіли не вже це так тяжко було зробити в кацапському воєнкоматі тай ще пару дружків з собою прихватити і воєнкома.
21.10.2025 17:52 Ответить
21.10.2025 17:52 Ответить
+7
21.10.2025 18:10 Ответить
21.10.2025 18:10 Ответить
о це вояки таки можуть и до киева дийти
21.10.2025 17:49 Ответить
21.10.2025 17:49 Ответить
Замість купити квартиру в Києві потратив гроші на гранату.
21.10.2025 17:54 Ответить
21.10.2025 17:54 Ответить
...тільки москалю замало розуму, щоб однією гранатою собі життя вкоротити...
21.10.2025 18:30 Ответить
21.10.2025 18:30 Ответить
Дебіли не вже це так тяжко було зробити в кацапському воєнкоматі тай ще пару дружків з собою прихватити і воєнкома.
21.10.2025 17:52 Ответить
21.10.2025 17:52 Ответить
З яко готовністю вони це роблять. Ніби навмисно для цього на есвео йшли
21.10.2025 17:55 Ответить
21.10.2025 17:55 Ответить
21.10.2025 18:01 Ответить
21.10.2025 18:01 Ответить
Заходжу на такі новини почитати коментарі підарських ботів, типу Свєтлана Крупп.
Але де вони?
21.10.2025 18:08 Ответить
21.10.2025 18:08 Ответить
21.10.2025 18:10 Ответить
21.10.2025 18:10 Ответить
Зате не під забором від боярки, ще й персональна парта в школі з табличкою буде.
21.10.2025 18:12 Ответить
21.10.2025 18:12 Ответить
Якцапи м'ясної породи.
21.10.2025 18:19 Ответить
21.10.2025 18:19 Ответить
Сімулянтен-ачкошнікі...
21.10.2025 18:31 Ответить
21.10.2025 18:31 Ответить
Перша граната була "не той сістєми"... Друга - саме той..!
21.10.2025 18:38 Ответить
21.10.2025 18:38 Ответить
перший красаучик..виконав все згідно інструкції, а другий довбень інструкцію не читав - тому і мучився з тими гранатами..но це на пользу )))
21.10.2025 18:42 Ответить
21.10.2025 18:42 Ответить
21.10.2025 18:51 Ответить
21.10.2025 18:51 Ответить
це ж як вони не хочуть додому
21.10.2025 18:54 Ответить
21.10.2025 18:54 Ответить
Замочил сам себя и, теперь, лежит кишочками наружу.
21.10.2025 19:10 Ответить
21.10.2025 19:10 Ответить
 
 