Оккупанты подорвали себя гранатами после атаки дронами 3-й бригады "Спартан". ВИДЕО 18+
Бойцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" зафиксировали кадры самоликвидации двух российских военных на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов после "жаркой" встречи с операторами дронов решили самостоятельно подорвать себя гранатами.
На видео видно, как один из захватчиков кладет гранату себе под бронежилет и подрывается. Другой сначала получает ранения от первого взрыва и только со второй попытки - подрывает себя.
Вследствие взрыва у одного из оккупантов разорвало живот.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
