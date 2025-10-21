УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8907 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Окупанти-самовбивці Ліквідація російських окупантів Самогубство окупантів на полі бою
2 416 16

Окупанти підірвали себе гранатами після атаки дронами 3-ї бригади "Спартан". ВIДЕО 18+

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" зафіксували кадри самоліквідації двох російських військових на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів після "палкої" зустрічі з операторами дронів вирішили самостійно підірвати себе гранатами. 

На відео видно, як один із загарбників кладе гранату собі під бронежилет і підривається. Інший спершу зазнає поранень від першого вибуху і тільки з другої спроби - підриває себе. 

В результаті вибуху в одного з окупантів розірвало живіт.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також: Відбили штурм та знищили 22 одиниці техніки окупантів на Запоріжжі: бойова робота 17-го армійського корпусу. ВIДЕО

армія рф (19143) знищення (8540) Донецька область (9876) 3 полк спецпризначенців (27) дрони (6110) Покровськ (860) Покровський район (1119)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
З яко готовністю вони це роблять. Ніби навмисно для цього на есвео йшли
показати весь коментар
21.10.2025 17:55 Відповісти
+7
Дебіли не вже це так тяжко було зробити в кацапському воєнкоматі тай ще пару дружків з собою прихватити і воєнкома.
показати весь коментар
21.10.2025 17:52 Відповісти
+6
показати весь коментар
21.10.2025 18:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
о це вояки таки можуть и до киева дийти
показати весь коментар
21.10.2025 17:49 Відповісти
Замість купити квартиру в Києві потратив гроші на гранату.
показати весь коментар
21.10.2025 17:54 Відповісти
...тільки москалю замало розуму, щоб однією гранатою собі життя вкоротити...
показати весь коментар
21.10.2025 18:30 Відповісти
Дебіли не вже це так тяжко було зробити в кацапському воєнкоматі тай ще пару дружків з собою прихватити і воєнкома.
показати весь коментар
21.10.2025 17:52 Відповісти
З яко готовністю вони це роблять. Ніби навмисно для цього на есвео йшли
показати весь коментар
21.10.2025 17:55 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 18:01 Відповісти
Заходжу на такі новини почитати коментарі підарських ботів, типу Свєтлана Крупп.
Але де вони?
показати весь коментар
21.10.2025 18:08 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 18:10 Відповісти
Зате не під забором від боярки, ще й персональна парта в школі з табличкою буде.
показати весь коментар
21.10.2025 18:12 Відповісти
Якцапи м'ясної породи.
показати весь коментар
21.10.2025 18:19 Відповісти
Сімулянтен-ачкошнікі...
показати весь коментар
21.10.2025 18:31 Відповісти
Перша граната була "не той сістєми"... Друга - саме той..!
показати весь коментар
21.10.2025 18:38 Відповісти
перший красаучик..виконав все згідно інструкції, а другий довбень інструкцію не читав - тому і мучився з тими гранатами..но це на пользу )))
показати весь коментар
21.10.2025 18:42 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 18:51 Відповісти
це ж як вони не хочуть додому
показати весь коментар
21.10.2025 18:54 Відповісти
Замочил сам себя и, теперь, лежит кишочками наружу.
показати весь коментар
21.10.2025 19:10 Відповісти
 
 