Окупанти підірвали себе гранатами після атаки дронами 3-ї бригади "Спартан". ВIДЕО 18+

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" зафіксували кадри самоліквідації двох російських військових на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів після "палкої" зустрічі з операторами дронів вирішили самостійно підірвати себе гранатами.

На відео видно, як один із загарбників кладе гранату собі під бронежилет і підривається. Інший спершу зазнає поранень від першого вибуху і тільки з другої спроби - підриває себе.

В результаті вибуху в одного з окупантів розірвало живіт.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

