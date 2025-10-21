2 416 16
Окупанти підірвали себе гранатами після атаки дронами 3-ї бригади "Спартан". ВIДЕО 18+
Бійці 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" зафіксували кадри самоліквідації двох російських військових на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів після "палкої" зустрічі з операторами дронів вирішили самостійно підірвати себе гранатами.
На відео видно, як один із загарбників кладе гранату собі під бронежилет і підривається. Інший спершу зазнає поранень від першого вибуху і тільки з другої спроби - підриває себе.
В результаті вибуху в одного з окупантів розірвало живіт.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
