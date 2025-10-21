Відбили штурм та знищили 22 одиниці техніки окупантів на Запоріжжі: бойова робота 17-го армійського корпусу. ВIДЕО
Бійці 17-го армійського корпусу Збройних Сил України відбили масштабну атаку російських військ на напрямку Малої Токмачки, що на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 20 жовтня о 14:00 окупанти спробували прорватися штурмом, застосувавши 26 одиниць бронетехніки. Сили оборони відпрацювали по ворожій техніці артилерією, танками, безпілотниками, а завершальним ударом стала ракета з системи HIMARS.
В результаті бойової роботи, українські військові знищили 2 танки, 12 БМП, 6 БТР, 2 ББМ "Тигр" та особовий склад противника.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
