Відбили штурм та знищили 22 одиниці техніки окупантів на Запоріжжі: бойова робота 17-го армійського корпусу. ВIДЕО

Бійці 17-го армійського корпусу Збройних Сил України відбили масштабну атаку російських військ на напрямку Малої Токмачки, що на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 20 жовтня о 14:00 окупанти спробували прорватися штурмом, застосувавши 26 одиниць бронетехніки. Сили оборони відпрацювали по ворожій техніці артилерією, танками, безпілотниками, а завершальним ударом стала ракета з системи HIMARS.

В результаті бойової роботи, українські військові знищили 2 танки, 12 БМП, 6 БТР, 2 ББМ "Тигр" та особовий склад противника.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

армія рф (19143) штурм (282) знищення (8540) Запорізька область (4214) ЗСУ (8041) дрони (6110) Пологівський район (187) Мала Токмачка (12)
Ось тобі, орку, і ******* день в Мирній Україні!!
