Отразили штурм и уничтожили 22 единицы техники оккупантов на Запорожье: боевая работа 17-го армейского корпуса. ВИДЕО

Бойцы 17-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины отбили масштабную атаку российских войск на направлении Малой Токмачки, что на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 20 октября в 14:00 оккупанты попытались прорваться штурмом, применив 26 единиц бронетехники. Силы обороны отработали по вражеской технике артиллерией, танками, беспилотниками, а завершающим ударом стала ракета из системы HIMARS.

В результате боевой работы, украинские военные уничтожили 2 танка, 12 БМП, 6 БТР, 2 ББМ "Тигр" и личный состав противника.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

