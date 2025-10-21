РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8583 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Отражение штурма
1 438 1

Отразили штурм и уничтожили 22 единицы техники оккупантов на Запорожье: боевая работа 17-го армейского корпуса. ВИДЕО

Бойцы 17-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины отбили масштабную атаку российских войск на направлении Малой Токмачки, что на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 20 октября в 14:00 оккупанты попытались прорваться штурмом, применив 26 единиц бронетехники. Силы обороны отработали по вражеской технике артиллерией, танками, беспилотниками, а завершающим ударом стала ракета из системы HIMARS.

В результате боевой работы, украинские военные уничтожили 2 танка, 12 БМП, 6 БТР, 2 ББМ "Тигр" и личный состав противника.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Удар с беспилотного катера Barracuda по лодке с оккупантами и боекомплектом. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20982) штурм (569) уничтожение (8216) Запорожская область (3673) ВСУ (7027) дроны (5158) Пологовский район (186) Малая Токмачка (11)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось тобі, орку, і ******* день в Мирній Україні!!
показать весь комментарий
21.10.2025 16:53 Ответить
 
 