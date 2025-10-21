Отразили штурм и уничтожили 22 единицы техники оккупантов на Запорожье: боевая работа 17-го армейского корпуса. ВИДЕО
Бойцы 17-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины отбили масштабную атаку российских войск на направлении Малой Токмачки, что на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 20 октября в 14:00 оккупанты попытались прорваться штурмом, применив 26 единиц бронетехники. Силы обороны отработали по вражеской технике артиллерией, танками, беспилотниками, а завершающим ударом стала ракета из системы HIMARS.
В результате боевой работы, украинские военные уничтожили 2 танка, 12 БМП, 6 БТР, 2 ББМ "Тигр" и личный состав противника.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
