Удар с беспилотного катера Barracuda по лодке с оккупантами и боекомплектом. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны Корпуса морской пехоты ВСУ продемонстрировали успешную операцию по поражению вражеской лодки, на борту которой находились оккупанты и боекомплект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по цели был нанесен FPV-дроном, который был доставлен в район поражения беспилотным катером Barracuda.

В результате боевой работы вражеское плавсредство с экипажем и боеприпасами полностью уничтожено.

Видео обнародовано в соцсетях.

