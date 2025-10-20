РУС
Удар с беспилотного катера Barracuda по лодке с оккупантами и боекомплектом. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны Корпуса морской пехоты ВСУ продемонстрировали успешную операцию по поражению вражеской лодки, на борту которой находились оккупанты и боекомплект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по цели был нанесен FPV-дроном, который был доставлен в район поражения беспилотным катером Barracuda.

В результате боевой работы вражеское плавсредство с экипажем и боеприпасами полностью уничтожено.

Видео обнародовано в соцсетях.

Підари рибок погодували.
20.10.2025 23:23 Ответить
Где люди? Какой то народ пошел не активный!Нет бы поздравить наши доблестные Украинские войска "с подвигом" но увы народ как "в рот воды набрав". Поздравлять ЗСУ нынче не В МОДЕ! Больше критиковать привыкли
20.10.2025 23:28 Ответить
Ты не метеорит. Просто у тебя метеоризм.
Тунгус ты их, дристалишный.
20.10.2025 23:44 Ответить
 
 