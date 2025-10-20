РУС
Ударные дроны 214-го ОШБ ликвидировали девять штурмовиков РФ - никто не убежал. ВИДЕО

Операторы дронов 214-го отдельного штурмового батальона Вооруженных Сил Украины продолжают эффективно уничтожать живую силу противника на Новопавловском направлении около населенных пунктов Степная и Алексеевка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные поразили девять штурмовиков армии РФ.

На одном из кадров видно, как один из захватчиков пытается "играть в прятки" с украинским дроном. В результате поединка дрон побеждает и ликвидирует оккупанта.

Видео опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: "Врезались в свою же технику": Силы обороны устроили дымовую завесу и отбили штурм оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (20962) уничтожение (8203) Донецкая область (11033) ВСУ (7017) дроны (5147) Краматорский район (781) Новопавловка (1)
дуже дякую тим, хто знищує хробаків, які намагаються "наповзати" на територію України, аби х-уйло від ще одного захопленого українського кілометра не відчув черговий оргазм перед смертю, я порахував, якщо х-уйло в усьому хоче бути сраліним, то повинен здохнути десь в середині грудня, якщо не здохне, піде новий відлік, але нинішній за деякими параметрами людожер перевершить один з рекордів свого кумира
20.10.2025 22:57 Ответить
Ось тобі орку, і ******* день, в Мирній Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
20.10.2025 22:59 Ответить
Героям слава !!
20.10.2025 23:08 Ответить
 
 