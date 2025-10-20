Ударные дроны 214-го ОШБ ликвидировали девять штурмовиков РФ - никто не убежал. ВИДЕО

Операторы дронов 214-го отдельного штурмового батальона Вооруженных Сил Украины продолжают эффективно уничтожать живую силу противника на Новопавловском направлении около населенных пунктов Степная и Алексеевка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные поразили девять штурмовиков армии РФ.

На одном из кадров видно, как один из захватчиков пытается "играть в прятки" с украинским дроном. В результате поединка дрон побеждает и ликвидирует оккупанта.

Видео опубликовали в соцсетях.

