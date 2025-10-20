"Врезались в свою же технику": Силы обороны устроили дымовую завесу и отбили штурм оккупантов. ВИДЕО
Силы обороны обнародовали видео, на котором видно, как оккупанты во время штурма украинских позиций врезаются в свою уничтоженную технику в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за дымовой завесы, которую устроили украинские бойцы, техника врага была уничтожена, а сами оккупанты дезориентированы и ликвидированы.
