"Врезались в свою же технику": Силы обороны устроили дымовую завесу и отбили штурм оккупантов. ВИДЕО

Силы обороны обнародовали видео, на котором видно, как оккупанты во время штурма украинских позиций врезаются в свою уничтоженную технику в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за дымовой завесы, которую устроили украинские бойцы, техника врага была уничтожена, а сами оккупанты дезориентированы и ликвидированы.

