"Врезались в свою же технику": Силы обороны устроили дымовую завесу и отбили штурм оккупантов. ВИДЕО

Силы обороны обнародовали видео, на котором видно, как оккупанты во время штурма украинских позиций врезаются в свою уничтоженную технику в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за дымовой завесы, которую устроили украинские бойцы, техника врага была уничтожена, а сами оккупанты дезориентированы и ликвидированы.

Смотрите также: Пограничники сорвали очередной штурм оккупантов и уничтожили тяжелую технику россиян. ВИДЕО

армия РФ (20962) штурм (568) уничтожение (8203) Донецкая область (11033) ВСУ (7017)
дуже орігінально ...
20.10.2025 21:03 Ответить
Дубль 13!!!
Звук...
Мотор...
Поєхалі!

Це точно не кіно?
20.10.2025 21:45 Ответить
Це шедевр!
20.10.2025 21:50 Ответить
 
 