"Врізалися у свою ж техніку": Сили оборони влаштували димову завісу та відбили штурм окупантів. ВIДЕО
Сили оборони оприлюднили відео, на якому видно, як окупанти під час штурму українських позицій врізаються у власну знищену техніку на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, через димову завісу, яку влаштували українські бійці, техніку ворога було знищено, а самих окупантів дезорієнтовано та ліквідовано.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звук...
Мотор...
Поєхалі!
Це точно не кіно?