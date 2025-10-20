"Врізалися у свою ж техніку": Сили оборони влаштували димову завісу та відбили штурм окупантів. ВIДЕО

Сили оборони оприлюднили відео, на якому видно, як окупанти під час штурму українських позицій врізаються у власну знищену техніку на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через димову завісу, яку влаштували українські бійці, техніку ворога було знищено, а самих окупантів дезорієнтовано та ліквідовано.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також: Прикордонники зірвали черговий штурм окупантів та знищили важку техніку росіян. ВIДЕО