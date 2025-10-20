УКР
"Врізалися у свою ж техніку": Сили оборони влаштували димову завісу та відбили штурм окупантів. ВIДЕО

Сили оборони оприлюднили відео, на якому видно, як окупанти під час штурму українських позицій врізаються у власну знищену техніку на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через димову завісу, яку влаштували українські бійці, техніку ворога було знищено, а самих окупантів дезорієнтовано та ліквідовано.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також: Прикордонники зірвали черговий штурм окупантів та знищили важку техніку росіян. ВIДЕО

армія рф (19123) штурм (280) знищення (8527) Донецька область (9863) ЗСУ (8031)
дуже орігінально ...
показати весь коментар
20.10.2025 21:03 Відповісти
Дубль 13!!!
Звук...
Мотор...
Поєхалі!

Це точно не кіно?
показати весь коментар
20.10.2025 21:45 Відповісти
Це шедевр!
показати весь коментар
20.10.2025 21:50 Відповісти
 
 