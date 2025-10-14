УКР
Прикордонники зірвали черговий штурм окупантів та знищили важку техніку росіян. ВIДЕО

На Донеччині прикордонники підрозділу "Фенікс" спільно з побратимами зірвали черговий штурм російських військ.

13 жовтня окупанти спробували прорвати лінію оборони та висадити десант у районі Володимирівки та Шахового, використовуючи танки й бронетехніку, інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки злагодженим діям українських пілотів штурм ворога вдалося зупинити 1 танк, 1 БТР-Т, 3 бронемашини.

Ще два танки та шість одиниць техніки уражено. Крім того, ліквідовано та поранено близько 50 окупантів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чудовий кліп і саундтрек. Хтось знає, що це за гурт? Слава ЗСУ!
